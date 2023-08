Atomos kündigt neue Ninja-Serie an

Atomos kündigt mit Ninja und Ninja Ultra die neueste Generation seiner Monitor-Recorder für Kameras an.

Das neueste Ninja-Basismodell von Atomos verfügt über einen 5-Zoll-HDR-Bildschirm, zeichnet ProRes Raw auf und lässt sich mit fast jeder Kamera der Welt verbinden.

Eine Schlüsselkomponente der beiden neuen Ninja-Modelle ist das komplett überarbeitete Betriebssystem AtomOS 11. Sauberer, frischer und schneller dank der für AtomOS 11 optimierten Hardware-Performance, bietet es auch eine Vielzahl neuer Funktionen, darunter EL-Zonen-Belichtung mit referenziertem koloriertem Bild, Arri False Color und neue Tools für zeitgesteuerte Wiedergabe und Aufnahme.

Beide Modelle haben ein charakteristisches Polycarbonat-Gehäuse und enthalten jetzt standardmäßig mehr Codecs: 6K ProRes Raw, ProRes, DNxHD sowie H.265, das bisher nur als kostenpflichtige Option erhältlich war.

Während sich der Ninja in erster Linie an Besitzer von DSLR- und spiegellosen Kameras richtet, ist der Ninja Ultra so konzipiert, dass er das Beste aus der Camera-to-Cloud-Technologie herausholt und sich mit Atomos Connect an filmische Workflows anlehnt. Er kann Dateien in voller Qualität in ProRes Raw mit bis zu 4K 60p aufzeichnen, während er gleichzeitig HD 60p in H.265 aufnimmt, und unterstützt die automatische Anpassung von Dateinamen, Timecode und Aufnahmen von Arri-, Canon und Red-Kameras. Weitere Kameras werden in Kürze unterstützt.

Mit dem neuen 4K Camera-to-Cloud-Modus von Ninja Ultra ist es möglich, H.265-Videos mit höherer Bitrate und höherer Framerate aufzunehmen und hochzuladen. H.265-Dateien sind nur halb so groß wie H.264-Medien. Sie sind klein genug für Camera-to-Cloud-Workflows, aber mehr als gut genug für die unmittelbare Nutzung in sozialen Medien, Sportberichterstattung oder Nachrichtenerfassung.

Schließt man ein Atomos Connect Erweiterungsmodul an einen Ninja oder Ninja Ultra an, steht Atomos RemoteView zur Verfügung – eine brandneue Technologie, mit der es möglich ist, Live-Ansichten des Atomos-Bildschirms drahtlos mit anderen Atomos-Monitoren sowie mit iPads, Macs und Apple TVs zu teilen. Es ist also möglich, das Geschehen am Set zu überwachen und durch jede angeschlossene Kamera zu blicken, die das Bild aufnimmt – von jedem Ort der Welt aus. RemoteView ist ein völlig neuer Ansatz für die Remote-Produktion und bietet viele neue, noch nie dagewesene Funktionen, betont Atomos.

Nur für den Ninja Ultra bietet das Atomos Connect-Modul eine niedrigere Latenz, einen höheren Durchsatz und eine stabilere Verbindung mit Wi-Fi 6E. Mit der Integration dieses innovativen Wi-Fi-Standards in seine Cloud-fähigen Produkte nimmt Atomos einmal mehr eine Vorreiterrolle ein.

»Während wir weiterhin Innovationen entwickeln, hören wir auch weiterhin auf unsere Kunden«, sagte Trevor Elbourne, CEO von Atomos. »Ninja bleibt der ProRes-Monitor-Recorder der ersten Wahl für individuelle Produzenten und Freiberufler, aber mit noch mehr Funktionalität. Wenn Cloud-Konnektivität für Sie im Moment keine Priorität hat, ist das kein Problem – Sie können diese Option einfach zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen, wenn Ihr Geschäft es erfordert.«

»Der Ninja Ultra hingegen ist sowohl für Film-Workflows als auch für die Cloud konzipiert, wobei wir dringend empfehlen, ihn mit dem Atomos Connect-Modul zu kombinieren, um sein Potenzial für Studios und Sendeanstalten zu maximieren. Die Hinzufügung der dualen Aufzeichnung in 4Kp60 ProRes Raw und H.265 war die am häufigsten nachgefragte Funktion, seit wir letztes Jahr Cloud-fähige Produkte eingeführt haben.«

Sowohl der Ninja als auch der Ninja Ultra werden ab Anfang September 2023 zum Nettopreis von 599 Euro bzw. 799 Euro ausgeliefert.