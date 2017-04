IBC Innovation Award – einreichen bis 24. April

Noch bis zum 24. April ist es möglich, beim IBC Innovation Award teilzunehmen.

Mit dem IBC Innovation Award zeichnet die IBC alljährlich Projekte und Produktionen aus den Bereichen Content Creation, Content Management und Content Delivery aus. Ab sofort ist es möglich, sich für einen der Awards zu bewerben, am 24. April 2017 endet diese Frist.

Im vergangenen Jahr hat die IBC den Innovation Award für Content Management an Endemol Shine Germany und deren Technologiepartner Editshare und MoovIT vergeben — es wurde also auch ein kleineres deutsches Unternehmen ohne große Lobby mit ausgezeichnet: Die Chancen stehen also für ambitionierte und interessante Projekte ganz gut, auch wenn man nicht unbedingt zu den ganz großen Playern gehört.

Weiter Infos dazu gibt es hier.