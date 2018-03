Fujifilm liefert 22 4K-Objektive an BBC-Tochter

Die BBC-Tochter BBC Studioworks hat eine Lieferung von 22 Objektiven der UA-Serie von Fujifilm erhalten, das sind 2/3-Zoll-4K-Zooms.

BBC Studioworks ist eine kommerzielle Tochtergesellschaft der BBC, die für den Studiobetrieb zuständig ist — letztlich so ähnlich, wie in Deutschland die Bavaria Studios oder Studio Hamburg innerhalb der deutschen Produktionslandschaft.

Im September 2017 hat BBC Studioworks sein umfassend modernisiertes Television Centre am Standort White City in London wiedereröffnet.

Die Studios und Postproduction-Einrichtungen im Television Centre stellen derzeit mit die modernste Produktionsinfrastruktur in Großbritannien dar, eingerichtet auf 4K- und HDR-Produktionen, weitestgehend auf Basis von IP-Infrastrukturen (siehe frühere Meldung hierzu).

Die Sony-Kameras in dem neuen Studiokomplex wurden mit Fujinon-Objektiven der UA-Serie bestückt, das sind 4K-Objektive.

Im einzelnen handelt es sich um die folgenden 2/3-Zoll-4K-Zooms: 2 Stück UA80x9 1.2x EXT (Box-Objektive), 5 Stück UA14x4.5BE (ENG-Objektive) und 15 Stück UA27x6.5BE (Box-Objektive).

Die 4K-Objektive sollen, wie die restliche Infrastruktur im Television Centre, für die Produktion in 4K und HDR genutzt werden.

Elom Bell, Procurement Manager von BBC Studioworks sagt: »Das Television Centre muss seinen Kunden die neueste Technologie anbieten, mit der vollen Funktionalität für 4K- und HDR-Produktionen. Bei den Objektiven ging es uns darum sicherzustellen, dass wir sie über viele Jahre nutzen können. Fujinon hat termingerecht geliefert und einen ganzen Tag bei uns verbracht, um uns beim Testen und Konfigurieren der Objektive zu unterstützen.«

Marc Horner, Marketing Manager von Fujinon TV Lenses bei Fujifilm UK, ergänzt: »Box- und ENG-Objektive der Fujinon UA-Serie sind einfach die beste Lösung auf dem Markt, wenn es um Auflösung und HDR-Funktionalität geht. Das Licht, das in das Objektiv eintritt, ist der erste Schritt jeder Produktion und alles was hier verloren geht, kann auch nicht wieder hergestellt werden. Deshalb stellen wir sicher, dass unsere Objektive die beste Technologie bieten, um jedes noch so feine Detail einzufangen und das Schwarz so schwarz zu lassen, wie es nur geht.«