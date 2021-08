Noch bis zum 31. August sind Bewerbungen für den Award »Connect! The Future of TV« möglich.

Im Rahmen der Konferenz »Connect! The Future of TV«, die Teil der Medientage München im Oktober ist, wird gemeinsam mit der Deutschen TV-Plattform bereits zum zweiten Mal »Connect! The Smart TV Award« verlieben. Der Award zeichnet besondere Innovationen, Apps und Services rund um das vernetzte Fernsehen aus. Die Bewerbungsfrist läuft nur noch bis zum 31. August 2021.

Die Gewinner werden im Rahmen der Medientage München am 26. Oktober 2021 bekannt gegeben. Sofern es die Corona-Lage zulässt, werden die Preise von der Jury vor Ort überreicht.

Die Award-Kategorien im Überblick:

Like2Use – Beste User Experience

Feels like Magic – Beste technologische Innovation

Loud & Clear – Beste Marken Performance

Good2CU – Bestes Special Interest Angebot

All Eyes on you – Bester Newcomer

Mitmachen können alle Anbieter, deren Connected TV Services in Deutschland oder in der DACH Region verfügbar sind, unabhängig von dem Ort des Firmensitzes. Unter Connected TV Services werden Anwendungen verstanden, die auf einer oder auf allen der folgenden Plattformen genutzt werden können:

TV-Boxen, -Receiver oder -Sticks

Smart TV-Plattformen auf TV-Geräten

HbbTV-Anwendungen

Einreichungen sind ausschließlich digital bis 31. August 2021 möglich. Weitere Infos gibt es hier.