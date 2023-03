News: Kurz und knackig – KW 11/2023

Die Spitze des britischen ÖR-Senders scheiterte mit dem Rauswurf des Ex-Fußballprofis Gary Lineker wegen eines regierungskritischen Tweets (die »unermeßlich grausame Politik« nutze eine Sprache, die »der von Deutschland in den 30er Jahren nicht unähnlich ist«). Fußball-Prominenz und Kollegen zeigten sich solidarisch mit dem Moderator der wichtigsten Sportsendung »Match of the Day«. Lineker wurde in sozialen Medien »überwältigend« unterstützt. Ex-Generaldirektor Greg Dyke on air: Die BBC hat die »eigene Glaubwürdigkeit untergraben«. Zuvor wurde eine Sendung von Sir David Attenborough über Umweltzerstörungen aus dem Programm gekippt. Die BBC will ihre Vorschriften für die Nutzung von Social Media nun überarbeiten.