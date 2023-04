Hybride Broadcast-Infrastruktur fürs Humboldt Forum

Das Humboldt Forum im Berliner Schloss hat seine Videotechnik um eine hybride Broadcast-Infrastruktur erweitert.

Das Humboldt Forum muss den vielfältigen Produktionsanforderungen an Live-Bild, Live-Streaming, Bildzuspielung und Übertragungstechnik zukunftssicher gerecht werden. Hierfür wurde die fest-installierte Videotechnik für die Säle 1 und 2 sowie die Innenhöfe 1 und 2 um eine hybride Broadcast-Infrastruktur erweitert.

Im Vordergrund stehen dabei zentrale Bildübertragungs- und Verteilsysteme, die selbst in ruhigen Umgebungen ohne Probleme zum Einsatz kommen können und möglichst flexible Produktionsmöglichkeiten für die vielfältigen Wünsche von Zuspielungen, Live-Schaltungen sowie Ausspielungen (Streams, LED-Wand etc.) bieten. Die Bedienplätze können dabei abgesetzt bzw. dezentral eingerichtet werden, sodass dem Platzmangel in den gebauten Regieräumen entgegengewirkt und Engpässen durch Hygienevorschriften o.ä. vorgebeugt wird.

Das Konzept von MCI ist eine Hybrid-Lösung, klassisches SDI kombiniert mit SMPTE 2110 Technologie in einem System. Ein kompaktes, leistungsstarkes und flexibles, in der Kreuzschiene integriertes, State-of-the-Art Bildmischsystem. Dies ist eine innovative und zukunftsweisende Investition durch die Flexibilisierung, sowohl grundsätzlich technologisch, als auch die Möglichkeit das System beliebig zu erweitern. Das »All in one System« wird dem Benutzer und Operator durch die Software Ross-Dashboard als ein System dargestellt, ein IP-System, das mit steigenden Produktionsanforderungen in der Hard- und Software fast unbegrenzt mitwachsen kann.

MCI hat das Ultrix System des Herstellers Ross ausgewählt, welches als Herzstück fungiert. Es ist eine kompakte, flexible, native 12G/UHD Multiprocessing Routing- und Produktionsplattform, welche unterschiedliche Anbindung unterstützt: SDI-basiertes Basisband, ein hybrides 12G SDI Basisband/IP Mischsystem sowie ein reines, in eine Spine-Leaf IP-Umgebung integriertes All-IP System. MCI hat das Ultrix System als hybrides 12G SDI Basisband/IP Mischsystem im Humboldt Forum implementiert.

Eingebunden ist das Bildmischpult Ultrix-Carbonite, das durch ein SDPE-Blade als Baugruppenträger im Ultrix System integriert ist. Das Bedienpanel für das Bildmischsystem ist ein Ross TD2 Touchdrive Panel. Als fest installiertes Mess-System für die Signale wurde der Telestream Prism MPX2-25 ausgewählt und für das mobile Mess-System wurde das Phabrix Sx TAG genutzt.

Ein Rhode & Schwarz Venice S8 Server wurde als Ingest- und Playout Server ausgesucht. Zusätzlich wurde eine PC-Workstation mit der Software vMix vorgesehen, um die Funktionen Grafik-Zuspieler, Standalone-Videomischer und Remote-Zuschaltungen zu ermöglichen.