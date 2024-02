Ab sofort können sich Frauen bei Rise für ein sechsmonatiges Mentoring bewerben. Die Bewerbungsfrist endet Ende Februar.

Über das Rise-Mentoring-Programm

Frauen, die im Bereich der Medientechnologie vorankommen wollen, können sich ab sofort für ein sechsmonatiges Rise Mentoring bewerben.

Das können Rise-Mentees erwarten:

Sie werden mit einem Mentor aus der Branche zusammengebracht, der sie mindestens 12 Stunden lang persönlich betreut.

Monatliche Mentee-Treffen und exklusiver Zugang zu Branchenveranstaltungen, um ihr Netzwerk zu erweitern.

Regelmäßige Schulungen zu allen Themen, von der Karriereplanung bis hin zur Stärkung von Widerstandsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen.

Mentees erhalten gegenseitige Unterstützung durch andere Mentees und Beratung durch das engagierte Rise-Team.

Die Teilnahme am Programm ist dank der großzügigen Unterstützung der Rise-Branchenpartner und der Zeit, die die Mentoren aufwenden, kostenlos.

Vorteile des Mentorings

Wenn Sie in das Programm aufgenommen werden, können Sie Ihre Karriere aktiv voranbringen und die jeweiligen Ziele mit individueller Beratung und passenden Strategien optimieren.

Sie können Ihren Horizont erweitern, indem Sie verschiedene Karrieremöglichkeiten erkunden, Chancen ergreifen und Wege zum Erfolg entdecken.

Sie können Ihr Selbstvertrauen und Ihr Selbstbewusstsein auf ein neues Niveau heben, so dass Sie Ihren beruflichen Weg mit Sicherheit gehen können.

Wer kann sich als Mentee bewerben?

Dieses exklusive Programm richtet sich an ehrgeizige Frauen, die ihre Karriere in der dynamischen Landschaft der Rundfunk- und Medientechnikbranche vorantreiben wollen und in den folgenden Regionen ansässig sind:

Großbritannien, Europa, Nord-Amerika, Indien, die APAC-Region, die ANZ-Region.

Wer Teil dieser Gemeinschaft werden möchte und bereit ist, Zeit und Energie in diese transformative Reise zu investieren, sollte diese Gelegenheit nutzen und sich bewerben.

Zeitplan und weitere Informationen

Bewerbungsschluss ist der 29. Februar 2024.

Das Programm beginnt Ende Mai und läuft bis November 2024. Erfolgreiche Bewerberinnen werden bis Anfang Mai von Rise informiert.

Rise freut sich auf Ihre Bewerbung!