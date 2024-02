Webinar: Filmmusik-Produktion

Helmut Zerlett – Eine Reise in die Filmkomposition und -produktion.

Filmmusik-Produktion ist ein »No mistakes«-Business unter extremem Zeitdruck!

Der Einsatz der richtigen Tools ist entscheidend und der Mac ein unverzichtbarer Begleiter in diesem Prozess. Helmut Zerlett, Frank Heckel und Andrea Mertens geben Einblicke in ihre Arbeit an der Heiner Lauterbach-Komödie »Enkel für Fortgeschrittene«, bei der sie die Filmmusik mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg eingespielt haben – alles unter Verwendung ihrer bevorzugten Mac Softwaretools wie Apple Logic, Steinberg Dorico und Avid Media Composer und Pro Tools.

In diesem Webinar zeigen sie nicht nur die technischen Aspekte ihrer Arbeit, sondern gewähren auch einen Blick in ihre persönliche kreative Welt.

Erfahren Sie, wie diese Profis den Mac nutzen, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken und den Filmproduktionsprozess von der Vorbereitung über die Komposition bis hin zur Nachbearbeitung zu meistern.

Nutzen Sie die Chance und stellen Sie Ihre Fragen direkt an die Experten. Hier geht’s zur Anmeldung.