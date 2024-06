Informationsveranstaltung bei KST Moschkau

KST Moschkau richtet eine Veranstaltung mit dem Thema »Corporate Studios für digitale Unternehmenskommunikation« aus.

Firmen, die an einem Corporate Studio interessiert sind, können sich bei KST Moschkau über alle Aspekte des Themas »Corporate Studios für digitale Unternehmenskommunikation« informieren. Der Event findet am 2. Juli statt (Anmeldung hier).

»Diese Informations-Veranstaltung richtet sich an Entscheider und Technik-Verantwortliche aus dem Corporate-Projekt-Bereich«, erläutert Geschäftsführer Axel Moschkau. KST Moschkau wird bei dem Event gemeinsam mit den Partnern Panasonic Connect, Leyard und Zero Density all die unterschiedlichen Themen beleuchten, die im Zusammenhang mit Planung, Bau und Inbetriebnahme eines Corporate-Studios auftreten.

Veranstaltungsort ist das Innovation Center von KST Moschkau. Es umfasst drei Studios mit angebundener Regie und bietet die Möglichkeit, Equipment zu testen und das Zusammenspiel mit anderen Produkten ausprobieren. Im Fokus stehen dabei Virtualität, Automatisierung und IP-Workflows. Somit bietet das Innovation Center den perfekten Rahmen für diese Veranstaltung,

»Wir haben in den vergangenen Jahren unzählige Corporate-Studios geplant, errichtet und gemeinsam mit den Kunden in Betrieb genommen – und dabei einen enormen Erfahrungsschatz aufgebaut. Dieses Know-how teilen wir sehr gerne mit Interessierten und bieten mit diesem Event eine Möglichkeit für einen sehr praxisnahen Austausch«, ergänzt Felix Moschau, CTO bei KST Moschkau.

Interessierte können sich hier für die Veranstaltung anmelden.