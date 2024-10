Jürgen Klopp bei Red Bull

Red Bull ernennt Jürgen Klopp zum »Global Head of Soccer«. Zum 1. Januar 2025 wird er die Position übernehmen.

Jürgen Klopp wird ab dem 1. Januar 2025 die Rolle des Global Head of Soccer bei Red Bull übernehmen. In dieser Position wird er das internationale Netzwerk von Fußballvereinen des Unternehmens leiten.

Klopp, eine der gefragtesten Persönlichkeiten im Weltfußball, beendete seine denkwürdige neunjährige Amtszeit als Manager von Liverpool nach der Saison 2023/24. Unter seiner Führung sicherte sich Liverpool alle wichtigen Fußballtitel, darunter die Champions League (2018-19), die Premier League (2019-20), den FA Cup (2021-22), zwei EFL Cups, die FIFA Klub-Weltmeisterschaft und den UEFA Super Cup. Außerdem belegte der Verein zweimal den zweiten Platz in der Champions League und einmal in der Europa League.

In seiner strategischen Rolle wird Jürgen Klopp nicht in das Tagesgeschäft des Clubs involviert sein, sondern sich darauf konzentrieren, die Sportdirektoren bei der Umsetzung der Red Bull-Philosophie zu unterstützen. Er wird auch sein umfangreiches Netzwerk nutzen, um bei der Suche nach Top-Talenten zu helfen und zur Ausbildung und Entwicklung von Trainern beizutragen.

Jürgen Klopp, Global Head of Soccer bei Red Bull: »Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie bin ich absolut begeistert, an einem Projekt wie diesem mitzuwirken. Meine Rolle mag sich geändert haben, aber meine Leidenschaft für den Fußball und die Menschen, die das Spiel zu dem machen, was es ist, ist dieselbe geblieben. Durch meinen Beitritt zu Red Bull auf globaler Ebene möchte ich das unglaubliche Fußballtalent, über das wir verfügen, weiterentwickeln, verbessern und fördern. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir dies erreichen können, indem wir das Elite-Wissen und die Erfahrung von Red Bull nutzen, um von anderen Sportarten und anderen Branchen zu lernen. Gemeinsam können wir herausfinden, was möglich ist. Ich sehe meine Rolle in erster Linie als Mentor für die Trainer und das Management der Red Bull-Clubs, aber letztlich bin ich Teil einer Organisation, die einzigartig, innovativ und zukunftsorientiert ist.«

Oliver Mintzlaff, CEO Corporate Projects and Investments bei Red Bull: »Wir sind sehr stolz auf diesen herausragenden und sicherlich stärksten Neuzugang in der Fußballgeschichte von Red Bull. Jürgen Klopp ist eine der größten und einflussreichsten Persönlichkeiten im Weltfußball, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und Charisma. In seiner Rolle als Leiter des Bereichs Fußball wird er unser Engagement im internationalen Fußball und dessen kontinuierliche Entwicklung entscheidend verändern. Wir erhoffen uns wertvolle und entscheidende Impulse in Schlüsselbereichen, um die Clubs sowohl kollektiv als auch individuell noch besser zu machen.«