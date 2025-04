CGI und Branchenpartner bei der NAB

Gemeinsam mit Chyron, EVS, Highfield AI und Grass Valley wurden KI-gestützte Automatisierungs-, Asset-Management- und Medien-Workflow-Lösungen vorgestellt.

CGI präsentierte auf der NAB Show 2025 gemeinsam mit wichtigen Medienpartnern wie Chyron, EVS, Highfield AI und Grass Valley eine innovative Palette von KI-gestützten Automatisierungs-, Asset-Management- und Medien-Workflow-Lösungen.

Zu den Highlights von CGI gehörte CGI Dira Dimension, die neueste Generation von Dira, einer vollständig integrierten Software-Suite für den professionellen Rundfunkbetrieb, die alles von der Erstellung und Planung von Inhalten bis hin zur Ausstrahlung und Archivierung unterstützt. Vertreter von CGI Dira präsentierten die sechste Generation der Produktionssoftware Dira, die eine browserbasierte Remote-Verwaltung und -Produktion von Audioinhalten ermöglicht.

Partnerpräsentationen

Chyron demonstrierte Workflows für die Nachrichtenproduktion und betont dabei die nahtlose Integration mit CGI OpenMedia für die Konnektivität in Nachrichtenredaktionen.

EVS zeigte, wie CGI OpenMedia mit Via Map integriert ist, um das Asset-Management über die gesamte Content-Erstellung, Produktion, Verteilung und Monetarisierung hinweg zu optimieren.

HighField AI präsentierte am Stand von Vizrt, wie seine KI-gesteuerte Plattform mit CGI OpenMedia integriert ist, und demonstriert KI-gestützte Workflow-Verbesserungen für die Nachrichtenproduktion.

Grass Valley demonstrierte, wie seine Integrationen mit CGI OpenMedia das Medien-Asset-Management vereinfachen.

CGI IT- und Beratungsdienstleistungen: KI, Cybersicherheit, Änderungsmanagement und Barrierefreiheit

Während der NAB stellte CGI sein umfassendes Angebot an IT-, Cloud-Transformations- und Unternehmensberatungsdienstleistungen vor. Das Know-how in den Bereichen KI und Unternehmensberatung unterstützt Strategien zur digitalen Transformation und stattet Medienunternehmen mit den Tools aus, die sie zur Optimierung ihrer Arbeitsabläufe und zur Verbesserung ihrer Entscheidungsfindung benötigen.

Mit seinen speziellen Change-Management-Services unterstützt CGI außerdem CTOs und ihre Teams bei der Überwindung kultureller, prozessbezogener und organisatorischer Hindernisse im Zusammenhang mit der digitalen Transformation und stellt sicher, dass Innovationen vollständig auf die Projektumsetzung abgestimmt sind.

Im Bereich Cybersicherheit bietet CGI Schutz vor neuen Bedrohungen und liefert Lösungen, die auch von Finanzinstituten und im Verteidigungssektor eingesetzt werden – also in Bereichen mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen.

Broadcaster, die neue Technologien nahtlos einführen möchten, profitieren von den Systemintegrations- und Managed IT Services von CGI, die eine unterbrechungsfreie Betriebseffizienz gewährleisten. CGI unterstützt Medienunternehmen auch bei der Einhaltung von Barrierefreiheitsvorschriften und verbessert die Zuschauerbindung durch verbesserte Initiativen zur digitalen Barrierefreiheit.

In der Medienproduktion automatisieren die KI-gestützten Lösungen von CGI Arbeitsabläufe, ermöglichen Echtzeit-Transkriptionen und verbessern Recherchetools, wodurch die Effizienz bei der Erstellung von Inhalten gesteigert wird.

»Die NAB ist eine wichtige Veranstaltung für die Branche und spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Broadcast-Zukunft«, sagte Michael Thielen, VP Media Solutions bei CGI. »Durch die Zusammenarbeit mit unseren bewährten Partnern zeigen wir, wie KI-gesteuerte Automatisierung, nahtloses Asset-Management und integrierte Medien-Workflows Nachrichtenredaktionen und Radioproduktionsumgebungen verändern.«