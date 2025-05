Jetzt bewerben: Euro Cine Award 2025

film-tv-video.de wird bei der kommenden Euro Cine Expo in München den »Euro Cine Award« verleihen – sponsored by TELTEC. Ab sofort können sich Aussteller dafür in drei Kategorien bewerben.

film-tv-video.de wird im Rahmen der Euro Cine Expo erneut den Euro Cine Award verleihen, gesponsert von TELTEC. Alle Aussteller der Messe können sich bewerben, in diesem Jahr erstmals für drei Kategorien:

Sie können auf der Website eurocineaward.eu Ihre Bewerbung bis zum 1. Juni 2025 einreichen. Also legen Sie los!

»Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr die Verleihung des ‚Euro Cine Award‘ von film-tv-video.de unterstützen zu können. Die Euro Cine Expo gilt für uns nicht nur als eines der bedeutendsten Events, sondern wir möchten auch aktiv Innovationen in unserer Branche fördern. Diese Initiative liegt uns besonders am Herzen. Dass wir in diesem Jahr den Award erstmals in drei Kategorien unterstützen können, ist auch eine Anerkennung der besonderen Leistungen in dieser Branche«, sagt Mostafa Roya, Director of Sales bei TELTEC.

Die Einsendungen werden geprüft und eine Liste mit den Finalisten wird veröffentlicht. Die Finalisten werden informiert, film-tv-video.de besucht während der Euro Cine Expo deren Stände und nimmt dort die Produkte oder Dienstleistungen in Augenschein.

Der Gewinner wird am Freitag Abend, 27.6 bekanntgegeben — und natürlich wird das auch bei film-tv-video.de veröffentlicht.

Der Rechtsweg ist bei dieser Preisverleihung ausgeschlossen.