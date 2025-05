News: Kurz und knackig – KW 22/2025

Mit »Baller« wurden sie 15. beim ESC, im nachfolgenden Streaming schafften es Abor & Tynna unter Europas Top10, in einigen Ländern sogar in die Top5. Der ESC-Sieger »Wasted Love« schaffte es lauf GfK zwischen dem 16. und 18. Mai im Ursprungsland Österreich auf Platz 1, in Deutschland und weiteren Ländern auf 2 hinter dem heimischen Teilnehmer.