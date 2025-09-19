Teltec Post-IBC 2025
Am 26. September ist es (wieder) soweit – die Teltec Post-IBC öffnet ihre Pforten in Hamburg.
Der Name der »Teltec Post-IBC« ist Programm, denn knapp 1 ½ Wochen nach der IBC in Amsterdam zeigen über 80 Top-Marken auf knapp 1.000 m² die Highlights und Neuheiten von der IBC. Anders als auf der IBC stehen die Aussteller bei der Teltec Post-IBC jedoch exklusiv den Teltec-Kunden Rede und Antwort und nehmen sich gerne die Zeit für einen Austausch auf Augenhöhe.
»Unser Ziel ist es, mit der Post-IBC ein Branchenevent zu etablieren, auf dem sich das Who-is-Who der Branche in angenehmer Atmosphäre trifft, man sich mit den Herstellern im persönlichen Gespräch über die neuesten Entwicklungen und Lösungen austauschen kann und bei der im Rahmen der Aftershow-Party genügend Zeit bleibt, sich untereinander zu vernetzen«, so Yannik Mouton, Eventmanager bei Teltec.
»Bisher war die Post-IBC ein Video Data Event. Durch die Verschmelzung von Video Data und Teltec im März dieses Jahres wird die Veranstaltung erstmalig unter dem Dach der Marke Teltec stattfinden. Besonders stolz sind wir, dass bereits über 80 Marken ihre Teilnahme fest zugesagt haben und es somit die größte Post-IBC wird, die es in der 4-jährigen Geschichte dieses Eventformates gibt. Der erhöhte Platzbedarf ist dann auch einer der Gründe, warum die Post-IBC 2025 in einer neuen Location stattfindet – dem Studio Gleis 7. Dabei handelt es sich um eine Location der Mohrbach-Gruppe, die perfekt auf Veranstaltungen der Film- und Fotobranche ausgerichtet ist. Ich freue mich riesig auf die Post-IBC 2025. Kommt alle vorbei, es lohnt sich!«
Eckdaten im Überblick:
Was?
Teltec Post-IBC 2025
Wann?
26. September 2025
11:00-18:00 Uhr Ausstellung
12:00 – 17:30 Hersteller Workshops
18:00 – 1:00 Aftershow-Event
Wo?
Studio Gleis 7
Friesenweg 14
22763 Hamburg
Wieso?
- Weil du an einem Ort die Highlights von über 80 Top-Brands erlebst
- Weil du dich mit den Ausstellern direkt vernetzen kannst
- Weil es eine coole Aftershow-Party mit Drinks und BBQ gibt
- Weil es Sachpreise im Gesamtwert von über € 15.000,- zu gewinnen gibt
- Weil es interessante Hersteller Workshops gibt, in denen du viel Neues lernst
- Weil es gut ist, sich einfach mal wieder persönlich zu treffen
Als größter Händler für Film- und Broadcast-Technik Deutschlands dürfte Teltec auch in diesem Jahr wieder Maßstäbe setzen und auf der Post-IBC 2025 einen gelungenen Mix aus Tech-Talk und Networking präsentieren.
Alle Infos und kostenlose Anmeldungen hier.