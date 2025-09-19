Am 26. September ist es (wieder) soweit – die Teltec Post-IBC öffnet ihre Pforten in Hamburg.

Der Name der »Teltec Post-IBC« ist Programm, denn knapp 1 ½ Wochen nach der IBC in Amsterdam zeigen über 80 Top-Marken auf knapp 1.000 m² die Highlights und Neuheiten von der IBC. Anders als auf der IBC stehen die Aussteller bei der Teltec Post-IBC jedoch exklusiv den Teltec-Kunden Rede und Antwort und nehmen sich gerne die Zeit für einen Austausch auf Augenhöhe.

»Unser Ziel ist es, mit der Post-IBC ein Branchenevent zu etablieren, auf dem sich das Who-is-Who der Branche in angenehmer Atmosphäre trifft, man sich mit den Herstellern im persönlichen Gespräch über die neuesten Entwicklungen und Lösungen austauschen kann und bei der im Rahmen der Aftershow-Party genügend Zeit bleibt, sich untereinander zu vernetzen«, so Yannik Mouton, Eventmanager bei Teltec.

»Bisher war die Post-IBC ein Video Data Event. Durch die Verschmelzung von Video Data und Teltec im März dieses Jahres wird die Veranstaltung erstmalig unter dem Dach der Marke Teltec stattfinden. Besonders stolz sind wir, dass bereits über 80 Marken ihre Teilnahme fest zugesagt haben und es somit die größte Post-IBC wird, die es in der 4-jährigen Geschichte dieses Eventformates gibt. Der erhöhte Platzbedarf ist dann auch einer der Gründe, warum die Post-IBC 2025 in einer neuen Location stattfindet – dem Studio Gleis 7. Dabei handelt es sich um eine Location der Mohrbach-Gruppe, die perfekt auf Veranstaltungen der Film- und Fotobranche ausgerichtet ist. Ich freue mich riesig auf die Post-IBC 2025. Kommt alle vorbei, es lohnt sich!«

Eckdaten im Überblick:

Was?

Teltec Post-IBC 2025

Wann?

26. September 2025

11:00-18:00 Uhr Ausstellung

12:00 – 17:30 Hersteller Workshops

18:00 – 1:00 Aftershow-Event

Wo?

Studio Gleis 7

Friesenweg 14

22763 Hamburg

Wieso?

Weil du an einem Ort die Highlights von über 80 Top-Brands erlebst

Weil du dich mit den Ausstellern direkt vernetzen kannst

Weil es eine coole Aftershow-Party mit Drinks und BBQ gibt

Weil es Sachpreise im Gesamtwert von über € 15.000,- zu gewinnen gibt

Weil es interessante Hersteller Workshops gibt, in denen du viel Neues lernst

Weil es gut ist, sich einfach mal wieder persönlich zu treffen

Als größter Händler für Film- und Broadcast-Technik Deutschlands dürfte Teltec auch in diesem Jahr wieder Maßstäbe setzen und auf der Post-IBC 2025 einen gelungenen Mix aus Tech-Talk und Networking präsentieren.

Alle Infos und kostenlose Anmeldungen hier.