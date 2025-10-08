Gahrens + Battermann gewinnt Rahmenvertrag mit Messe Berlin

Messe Berlin und Tochtergesellschaft MB Capital Services GmbH setzen auf die technische Expertise von G+B.

Die Messe Berlin GmbH hat Gahrens + Battermann in einer mehrstufigen Bieterauswahl als neuen Partner im Bereich Veranstaltungstechnik für Messestandausstattung gewonnen.

Mit dem Gewinn des technischen Rahmenvertrags übernimmt das Unternehmen seit 01.09.2025 die Ausstattung und Betreuung zahlreicher Messen, Kongresse und Events am Berliner Standort. Dazu gehören unter anderem die Internationale Grüne Woche, die Internationale Funkausstellung (IFA), die InnoTrans sowie die ITB Berlin. Bereits auf der CMS im September stellte G+B im Rahmen des neuen Vertrages seine Professionalität unter Beweis und unterstützte die Messe Berlin mit Medien- und Veranstaltungstechnik.

Dazu Wolfgang Heiß, Direktor Sales bei G+B: »Wir freuen uns sehr, die Messe Berlin – einen der bedeutendsten Messeveranstalter Deutschlands – künftig langfristig unterstützen zu dürfen. Der Rahmenvertrag bestätigt unsere Kompetenz als Full-Service-Dienstleister und unterstreicht unser Engagement für höchste Qualität in der Veranstaltungstechnik.«

Mit der Entscheidung setzt die Messe Berlin auf einen erfahrenen Full-Service-Dienstleister, der seit Jahren für Qualität und Verlässlichkeit im Bereich Veranstaltungstechnik steht und als Partner der Messestandorte Hamburg, Hannover, Frankfurt und München das Messegeschäft sehr gut kennt. Für Gahrens + Battermann bedeutet der Rahmenvertrag einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung und eine langfristige Stärkung des Berliner Eventmarkts.