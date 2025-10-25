Rekordbesuch bei der Mediatec Hausmesse 2025

Mediatec zieht mit erweitertem Programm und Master Classes mehr Besucher denn je an.

»Die Mediatec Broadcast Hausmesse am 1. Oktober in Köln war ein voller Erfolg«, so Nicola Mau, Online Content Manager bei Mediatec. In diesem Jahr gab noch mehr Anmeldungen und Besucher als in den Vorjahren. Knapp 40 Hersteller präsentierten ihre neuesten Entwicklungen, Technologien und Lösungen rund um Video-, Audio- und Studiotechnik.

Master Classes als Publikumsmagnet

Erstmals bot Mediatec auf der Hausmesse exklusive Master Classes an, die von den Besuchern sehr gut angenommen wurden.

Renommierte Hersteller wie DJI, Nikon, Sennheiser, Panasonic und Riedel gaben in den Master Classes Einblicke in ihre neuesten Produkte und Technologien.

Die große Nachfrage stellte die Organisatoren vor logistische Herausforderungen: »Wir mussten viel rangieren und leider auch einige Aussteller-Interessenten auf die Warteliste setzen«, berichtet Nicola Mau.

Persönlicher Touch als Erfolgsrezept

Was die Mediatec Hausmesse besonders macht, ist ihre familiäre Atmosphäre. »Unsere Hausmesse ist sehr beliebt, da sie immer einen persönlichen Touch vermittelt. Die Atmosphäre, das Familiäre… das schätzen Aussteller und auch unsere Kunden«, sagt Nicola Mau.

Neben den Neuheiten der IBC 2025 und Produkt-Highlights des Jahres bot die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder Gelegenheit zum direkten Austausch mit Herstellern und dem Vertriebsteam – begleitet von Fingerfood und Networking.

Blick hinter die Kulissen

Hinter dem Erfolg steckt eine aufwändige Planung:

»Wir legen bereits ein Jahr im Voraus das Datum fest, bis es im Frühjahr in die ersten Vorbereitungen geht«, so Nicola Mau. Ab diesem Zeitpunkt begleitet die Organisation den Arbeitsalltag bei Mediatec täglich, bis es kurz vor Eventbeginn richtig turbulent wird.

»Dann der große Tag… und plötzlich ist nach der Hausmesse schon wieder vor der Hausmesse«, sagt Nicola Mau. »Es ist viel Arbeit, ja, aber es macht unheimlich Spaß!«

Und die Vorbereitungen für die nächste Hausmesse haben schon wieder begonnen …