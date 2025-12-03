Riedel und Haivision bündeln Kräfte für drahtlose Videoübertragung.

Die Partnerschaft startet mit dem erfolgreichem Einsatz bei der WDR-Livesendung vom Kölner Karneval.

Riedel Communications hat eine Partnerschaft mit Haivision, einem weltweit führenden Anbieter von Videonetzwerk- und Collaboration-Lösungen, bekannt gegeben.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden ausgewählte Haivision-Produkte künftig Teil von Riedels Managed Technology Services angeboten. Durch die Kombination von Haivisions Videoübertragungs- systemen mit Riedels Private 5G-Lösung Easy5G können Kunden künftig umfassende drahtlose Videolösungen aus einer Hand beziehen – inklusive Planung, Betrieb und Support durch Riedels Managed-Technology-Team.

»Mit Haivision erweitern wir unser Rental-Angebot um leistungsstarke und bewährte Echtzeit-Videoübertragungssysteme, die optimal mit unserer Easy5G-Technologie harmonieren«, so Jaqueline Voss, Director Strategy and Innovations, Riedel Communications. »In einem One-Stop-Shop gebündelt entstehen so klare Synergien und schlanke Prozesse, die Produktionsaufwände für unsere Kunden drastisch reduzieren.«

Seine Premiere feierte das gemeinsame Setup am 11.11. bei der WDR-Livesendung zum Sessionsauftakt des Kölner Karnevals. Über zwei Easy5G Base Stations wurde der gesamte Heumarkt zuverlässig abgedeckt. Zwei der insgesamt zehn WDR-Kameras waren mit Haivisions mobilen 5G-Transmittern bestückt, wobei die erste drahtlose Kamera stationär auf das Publikum gerichtet war und die zweite mobil für Live-Interviews sowie dynamische Szenen im Bühnenbereich eingesetzt wurde.

Die Transmitter konvertierten die SDI-Signale in IP und übermittelten sie stabil und latenzarm über das Easy5G Private 5G-Netz an die Haivision StreamHub-Receiver am Ü-Wagen.

»Der Einsatz beim Kölner Karneval war ein gelungener Auftakt unserer Kooperation«, so Peter Maag, Chief Strategy Officer and Executive Vice President, Strategic Partnerships, Haivision. »Gemeinsam mit dem WDR konnten wir zeigen, wie die Kombination unserer mobilen Video-Encoder mit Riedels Easy5G-Lösung besonders latenzarme und stabile drahtlose Kamera-Workflows über Private 5G ermöglicht.«

»Easy5G eröffnet zudem die Möglichkeit, weitere Anwendungen auf ein und demselben Netzwerk abzubilden,« ergänzt Voss. »So könnten Produktionsbeteiligte künftig beispielsweise Intercom-Funktionen in Form eines Virtual SmartPanels direkt auf dem Smartphone nutzen – über genau das Easy5G-Netz, das zugleich die drahtlosen Videostreams überträgt.«