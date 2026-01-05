Thorsten Sauer neuer CEO bei Qvest

Qvest ernennt Thorsten Sauer zum neuen CEO der Qvest Group GmbH. Er verantwortet die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens und soll die Expansion der vergangenen Jahre in eine integrierte Organisation und profitable Zukunft vorantreiben.

Thorsten Sauer wird zum 15. Januar 2026 operativ starten. Er folgt auf den bisherigen CEO Peter Nöthen an der Unternehmensspitze.

Thorsten Sauer verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung im Management internationaler Konzerne und mittelständischer Unternehmen der Informations-, Kommunikations- und Medientechnologie. Er war in mehreren CEO-Positionen tätig und bringt dadurch ausgewiesene Expertise in Wachstumsstrategien, Transformation, M&A sowie Post-Merger-Integration mit. Zuletzt war der studierte Wirtschaftsingenieur in einer Doppelfunktion als CEO bei Pixel Power sowie als Vice President Media Technology beim Mutter- und Technologiekonzern Rohde & Schwarz tätig. Neben seiner Rolle als CEO von Qvest wird Thorsten Sauer ebenfalls zum CEO der RSBG Information & Communication Technologies GmbH bestellt, der Mehrheitsgesellschafterin der Qvest Group GmbH innerhalb des RSBG-Konzerns.

»Wir freuen uns sehr, dass wir Thorsten Sauer mit seiner Erfahrung und seinem Wissen dafür gewinnen konnten, die Führung von Qvest zu übernehmen. Seine strategische Aufgabe wird darin liegen, die Unternehmensgruppe nach Jahren des internationalen Wachstums weiter zu integrieren und profitables Wachstum zu sichern«, sagt Markus Bohni, CEO der RSBG SE.

»Qvest hat sich als globaler Partner für technologische Transformationsprojekte hervorragend etabliert. Unsere Aufgabe ist es nun, die Stärken der einzelnen Gruppenunternehmen noch konsequenter zu bündeln, operative Exzellenz auszubauen und die Rentabilität weiter zu steigern. Ich freue mich darauf, diese Entwicklung gemeinsam mit den Führungsteams bei Qvest voranzutreiben«, sagt Thorsten Sauer, designierter CEO von Qvest.

An der Seite von Thorsten Sauer stehen weiterhin die langjährigen Geschäftsführer Christian Boris Hönig (CFO) und Thomas Müller (CTO). Gemeinsam bildet das Management-Trio die künftige Führungsspitze von Qvest und wird die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens gestalten. Mit seinem Start zum 15. Januar 2026 tritt Thorsten Sauer die Nachfolge des bisherigen CEO Peter Nöthen an, der im vierten Quartal 2025 aus der Geschäftsführung ausgeschieden ist.