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Atomos übernimmt Flanders Scientific

Der australische Hersteller Atomos erweitert sein Monitoring-Portfolio mit der Akquisition von Flanders Scientific (FSI) – einem der renommiertesten Namen im Bereich professioneller Referenzmonitore.

Atomos integriert mit Flanders Scientific einen Spezialisten für Farbwissenschaft und Referenz-Display-Technologie in seine Unternehmensgruppe. Die Übernahme schließt eine entscheidende Lücke im Portfolio: Während Atomos bislang On-Camera-Monitoring (Shinobi, Ninja), On-Set-Lösungen (Sumo) und Broadcast-Rack-Systeme (Shogun AV) abdeckt, bringt FSI nun die Kompetenz für hochpräzises Referenzmonitoring in der Postproduktion und bei der finalen Auslieferung mit.

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Mit Flanders hat Atomos nun auch Referenzmonitore im Portfolio.

Flanders Scientific bleibt als eigenständige Marke innerhalb der Atomos-Gruppe erhalten – Produktphilosophie, Engineering-Ansatz und Qualitätsstandards bleiben unverändert. Atomos will FSI-Kunden jedoch durch verbesserte globale Support- und Distributionsstrukturen besser erreichen, auch in Märkten, die bislang schwerer zugänglich waren.

FSI-Monitore sind bei Postproduktionshäusern, Broadcastern und großen Content-Studios weltweit anerkannt und zertifiziert – ein Status, der laut Atomos Jahre der Entwicklung, Tests und Branchenvalidierung erfordert. Mit der Übernahme sichere man sich dieses Vertrauen, so Atomos.

Flanders Scientific wurde in Atlanta, Georgia gegründet und hat sich seit Jahren als Referenz für DITs, Coloristen und Broadcast-Ingenieure etabliert. Die Übernahme ergänzt die für später in 2026 angekündigte Studio-Pro-Linie von Atomos, mit der das Unternehmen sein Referenzmonitoring-Segment weiter ausbauen will.

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