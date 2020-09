Arvato Systems: Top-Bewertungen für KI-Kompetenz

Arvato Systems wurde für seine KI-Kompetenz ausgezeichnet. Bewertet wurde, wie gut und kompetent Arvato seine Kunden bei der Implementierung von KI-Lösungen unterstützt.

Für seine Kompetenz im Bereich künstliche Intelligenz wurde Arvato Systems in der aktuellen Studie »PAC Innovation Radar — AI-related Services in Germany 2020« durch das Marktanalyse- und Beratungsunternehmen PAC gleich mehrfach ausgezeichnet. Bewertet wurden nicht KI-Plattformen an sich, sondern die Frage nach der KI-Kompetenz: ob ein Dienstleister seine Firmenkunden in puncto Beratung und Implementierung von KI-Lösungen kompetent unterstützen kann. Dabei wurde der gesamte Prozess beurteilt: von der anfänglichen Entwicklung einer KI-Strategie und der Identifizierung von Anwendungsfällen, bis hin zu Integration und Management von KI-Lösungen.

Kurz gesagt: Aus Sicht der Analysten, die die Auszeichnungen vergeben, eignet sich Arvato Systems bestens, um seine Kunden in puncto KI zu beraten und Lösungen auf dieser Basis umzusetzen.

Arvato Systems konnte die PAC-Analysten in puncto KI-Kompetenz dabei in gleich fünf Segmenten überzeugen. In den Feldern KI-bezogene Services für »Governance, Risk & Compliance«, »Production & Internet of Things« sowie »IT« wurde die Bewertung »Excellent« vergeben. Für die bei Arvato Systems besonders fokussierten Bereiche der KI-bezogenen Dienstleistungen für »Sales, Service & Marketing« sowie »Logistik/SCM« wurde das Unternehmen als »Best in Class« ausgezeichnet. Das Prädikat »Best in Class« wird an Unternehmen vergeben, die die Integration neuer Dienstleistungen und deren Marktakzeptanz vorantreiben. Diese Firmen müssen laut PAC Erfahrung in der Bereitstellung marktführender oder innovativer Dienstleistungen für ihre Kunden haben sowie über eine solide wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und ein umfangreiches Partner-Ökosystem verfügen.

Verliehen hat die Preise das Marktanalyse- und Beratungsunternehmen PAC, das Teil der Teknology Group ist und sich als eines der führenden unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmen für die Bereiche digitale Transformation, Software und IT-Dienstleistungen betrachtet. Im aktuellen PAC Radar werden maßgebliche Anbieter von KI-bezogenen Beratungs-, Systemintegrations- und Betriebsdienstleistungen auf der Grundlage einer analytischen Bewertung definierter Kriterien positioniert.

Schon seit geraumer Zeit hat Arvato Systems seine Expertise rund um das Thema Künstliche Intelligenz kontinuierlich ausgebaut und sein Angebot an KI-gestützten Lösungen stetig erweitert. Das bereits 2019 gegründete »AI-Competence Cluster« sorgt dabei für die fokussierte Entwicklung von auf KI basierenden Anwendungen und unterstützt so zielgerichtet die digitale Transformation der Arvato Systems Kunden.

Bereits in der Vergangenheit konnte Arvato Systems immer wieder seine Kompetenz als Digital Transformation Partner unter Beweis stellen und wurde mehrfach als Leader ausgezeichnet – zum Beispiel in den Bereichen »Public Cloud Solutions & Service Partners«, »Digital Transformation Services & Solutions«, »Microsoft Ecosystems« und »Digital Business Transformation«. Zudem erhielt das Unternehmen die Auszeichnung »Beste IT Dienstleister 2020«, die gemeinsam durch das Wirtschaftsmagazin »Brand Eins” und »Statista« vergeben wird.