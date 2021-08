Theater Zuidplein Rotterdam: Intercom-Matrix Odin

Das Rotterdamer Theater Zuidplein nutzt die Intercom-Matrix Odin von RTS für drei Bühnen.

Als Teil einer größeren Installation aus Audio-, Video-, Digital-Signage- und Intercom-Komponenten, die das AV-Systemhaus Amptec plante und installierte, wurde im Theater Zuidplein in Rotterdam eine Intercom-Matrix von RTS Intercoms in Betrieb genommen. Die Wahl fiel dabei auf das Modell Odin.

Odin dient künftig als Kommunikationsknotenpunkt für die drei Bühnen, die das neu gebaute Theater Zuidplein in Rotterdam beherbergt: den großen Saal, den kleinen Saal und eine multifunktionale Bühne, die einen flexiblen Aufführungsraum für eine Vielzahl unterschiedlicher Produktionen bietet.

Das Theater Zuidplein benötigte ein flexibles Intercom-System, das die gesamte Spielstätte abdeckt und es den Benutzern ermöglicht, mit der Produktion, an der sie gerade arbeiten, in Verbindung zu bleiben — unabhängig davon, wo sie sich im Gebäude gerade befinden.

Amptec übernahm die Verantwortung für das komplette Design und die Installation und sah sofort, dass Odin diese Anforderung mit einer einzigen Einheit erfüllen konnte. »Odin war von Anfang an Teil unseres Gesamtkonzepts«, erklärt Bart Hilberink von Amptec.

»Wir waren in der Lage, jede Bühne mit einer einzigen Odin-Einheit und drahtlosen Zugangspunkten, die im ganzen Gebäude verteilt sind, abzudecken. Auf diese Weise kann jeder Benutzer mit der Haupthalle in Kontakt bleiben, auch wenn er einen Zugangspunkt in der kleinen Halle nutzt.«

Ein weiterer Vorteil, den Odin in dieses Projekt einbrachte, war seine Fähigkeit, sich mit einem Dante-Netzwerk zu verbinden. »Die Möglichkeit, die Sprechanlage in das Dante-Netzwerk zu integrieren, war letztlich entscheidend«, so Hilberink.

»Odin war in der Lage, mit dem gesamten System zu kommunizieren und als Erweiterung des Netzwerks zu agieren. Dank dieser Fähigkeit konnten wir beispielsweise die Gegensprechanlage einfach mit den Lautsprechern in der Lobby verbinden, was für unseren Kunden eine große Erleichterung darstellte.«

Nach der Installation der Lösung blickt Hilberink zufrieden auf ein erfolgreiches Projekt zurück. »Odin war immer unsere erste Wahl für dieses Projekt, und die Ergebnisse, die wir gesehen haben, haben diese Entscheidung bestätigt«, merkt er an. »Dies war ein wichtiges Projekt für uns, und wir haben eine Lösung geliefert, die die Erwartungen unseres Kunden mehr als erfüllt.«