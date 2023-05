Apple bringt Final Cut Pro und Logic Pro auf das iPad

Die Pro Apps bieten leistungsstarke, für das iPad entwickelte Funktionen und machen es zum mobilen Studio.

Apple hat Final Cut Pro und Logic Pro fürs iPad vorgestellt. Final Cut Pro und Logic Pro für iPad bieten neue Interfaces für Touch Nutzung, die es Anwender_innen ermöglichen, ihre Arbeitsabläufe mit der Unmittelbarkeit und Intuitivität von Multi-Touch zu verbessern. Final Cut Pro für iPad bietet Videoproduzent_innen eine Reihe leistungsstarker Werkzeuge zum Aufnehmen, Bearbeiten, Fertigstellen und Teilen von Videos — alles von einem tragbaren Gerät aus. Logic Pro für iPad gibt Kreativschaffenden die Leistung professioneller Musikproduktion an die Hand — unabhängig davon, wo sie gerade sind — mit einer kompletten Sammlung von Werkzeugen für Songwriting, Beaterstellung, Aufnahme, Bearbeitung und Abmischung. Final Cut Pro und Logic Pro für iPad sind ab Dienstag, 23. Mai im App Store als Abonnement erhältlich.

»Wir freuen uns sehr, Final Cut Pro und Logic Pro für iPad vorzustellen, die es Produzent_innen ermöglichen, ihrer Kreativität auf neue Art und Weise und an noch mehr Orten Ausdruck zu verleihen«, sagt Bob Borchers, Vice President Worldwide Product Marketing von Apple. »Leistungsstarke, intuitive Werkzeuge, die für die Mobilität, Leistung und das Interface für Touch Nutzung des iPad entwickelt worden sind, machen Final Cut Pro und Logic Pro zum ultimativen mobilen Studio.«

Final Cut Pro für iPad

Final Cut Pro fürs iPad bietet ein neues Interface für Touch Nutzung und intuitive Werkzeuge, die neue Arbeitsabläufe für Videoproduzent_innen ermöglichen. Ein neues Jog Wheel soll den Videoschnitt vereinfachen, sodass Anwender_innen auf völlig neue Weise mit Inhalten interagieren können.

Sie können durch die Magnetic Timeline navigieren, Clips verschieben und schnelle, framegenaue Bearbeitungen mit nur einem Fingertipp vornehmen und mit der Unmittelbarkeit und Intuition von Multi-Touch Gesten ihre Kreativität auf ein neues Level bringen.

Mit Live Drawing können Nutzer_innen mit dem Apple Pencil direkt über Videoinhalte zeichnen und schreiben. Auf dem iPad Pro mit M2 ermöglicht die Apple Pencil Schwebefunktion das schnelle Überfliegen und die Vorschau von Filmmaterial, ohne den Bildschirm zu berühren.

Außerdem können Arbeitsabläufe durch Verwenden eines Magic Keyboard oder Smart Keyboard Folio und Nutzung von Tastenbefehlen beschleunigt werden. Filmemacher_innen können atemberaubende HDR-Videos ansehen und bearbeiten — und dabei das Liquid Retina XDR Display des 12,9″ iPad Pro nutzen — und mit dem Referenzmodus Farbkorrekturen präzise vornehmen.

Pro Kameramodus und Multicam-Videoschnitt

Der Pro Kameramodus bietet noch mehr Kontrolle über den Schaffensprozess auf dem iPad. Videoproduzent_innen können qualitativ hochwertige Videos im Hoch- oder Querformat aufnehmen, Audio und verfügbare Aufnahmezeit im Blick behalten und Einstellungen wie Fokus, Belichtung und Weißabgleich manuell steuern.

Kreativschaffende können von einem einzigen Gerät aus aufnehmen, bearbeiten und veröffentlichen, während sie unterwegs sind. Auf dem iPad Pro mit M2 können Nutzer_innen sogar in ProRes aufnehmen. Mit dem Multicam-Videoschnitt können Clips automatisch synchronisiert und zusammen bearbeitet werden, und Anwender_innen können noch dazu die Winkel in einem Multicam-Clip per Fingertipp wechseln.

Fast Cut Funktionen mit maschinellem Lernen

Final Cut Pro fürs iPad nutzt die Leistung der Apple Chips und maschinelles Lernen, um zeitaufwändige Schnittaufgaben zu beschleunigen. Mit der Scene Removal Maske können Filmemacher_innen den Hintergrund eines Motivs in einem Clip schnell entfernen oder ersetzen, ohne einen Greenscreen zu verwenden. Zudem ist es möglich, das Filmmaterial an vertikale, quadratische und andere Seitenverhältnisse anzupassen, und mit Stimmisolation können Hintergrundgeräusche ganz einfach aus aufgenommenem Audiomaterial entfernt werden.

Pro Grafiken, Effekte und Audio

Videoproduzent_innen können aus einer umfangreichen Bibliothek mit professionellen Grafiken, Effekten und Audio wählen,

um ihr Storytelling zu verbessern. Dazu zählen eindrucksvolle HDR Hintergründe, anpassbare animierte Muster und professionelle Soundtracks, die sich automatisch an die Länge eines Videos anpassen.

Importieren und Exportieren

Cutter_innen können unterstützte Medien aus Dateien oder Fotos importieren und direkt in einem Final Cut Pro Projekt speichern. Final Cut Pro fürs iPad unterstützt zudem die Möglichkeit, in iMovie für iOS erstellte Projekte zu importieren, und iPad Nutzer_innen können ihre Final Cut Pro Projekte auf einen Mac exportieren.

Logic Pro fürs iPad

Logic Pro für iPad kombiniert die Leistung von Logic Pro mit der Mobilität des iPad zu einer professionellen All-in-One App für die Musikproduktion. Mit Multi-Touch Gesten können Musikschaffende Software-Instrumente spielen und auf natürliche Weise mit den Bedienelementen interagieren, sowie in komplexen Projekten durch Auf- und Zuziehen und Streichen navigieren. Plug-in Felder stellen die nützlichsten Steuerelemente zur Verfügung und erleichtern schnelles Gestalten von Sounds. Mit den eingebauten Mikrofonen des iPad können Nutzer_innen Stimmen oder Instrumente aufnehmen, und mit den fünf Mikrofonen in Studioqualität des iPad Pro können Anwender_innen praktisch jeden Raum in ein Aufnahmestudio verwandeln. Außerdem können Produzent_innen mit dem Apple Pencil präzise Bearbeitungen vornehmen und detaillierte Spurautomationen zeichnen. Außerdem können sie ein Smart Keyboard Folio oder Magic Keyboard anschließen, um Tastaturbefehle zu verwenden, die die Produktion beschleunigen.

Völlig neuer Sound Browser

Der neue Sound Browser nutzt dynamische Filter, um Musikschaffende dabei zu unterstützen, den richtigen Sound zu finden, wann immer sie eine kreative Idee haben. Der Sound Browser zeigt alle verfügbaren Instrumenten- und Audio-Patches, Plug-in-Presets, Samples und Loops an einem einzigen Ort an. Anwender_innen können jeden Sound per Fingertipp vorab anhören, bevor sie ihn in ein Projekt laden, um Zeit zu sparen und in ihrem kreativen Fluss zu bleiben.

Professionelle Instrumente und Effekte-Plug-Ins

Mit über 100 leistungsstarken Instrumenten und Effekte-Plug-ins in Logic Pro können Kreativschaffende die klanglichen Qualitäten ihrer Musik gestalten.

Mit Effekten wie Vintage EQs, Kompressoren und Reverbs können Anwender_innen die Optimierung und Feinabstimmung ihrer Spuren vornehmen. Mit Multi-Touch können Produzent_innen Instrumente mit einer Vielzahl von Spielflächen bedienen.

Logic Pro auf dem iPad enthält eine umfangreiche Sammlung realistisch klingender Instrumente und leistungsstarker Synthesizer, darunter Sample Alchemy — ein neues Instrument zum Bearbeiten von Samples, mit dem sich jedes Audiosample per Fingertipp verändern lässt.

Werkzeuge zur Beaterstellung

Produzent_innen können mit einer Reihe von Beatmaking- und Produktionswerkzeugen Samples zerlegen und umkehren, Beats und Bass Lines programmieren und angepasste Drum Kits erstellen. Mit Beat Breaker, einem neuen Plug-in zum Morphen von Zeit- und Tonhöhe, können Musikproduzent_innen durch Streichen und Auf- und Zuziehen Klänge radikal umgestalten und miteinander mischen.

Mit Quick Sampler lassen sich Audiosamples in völlig neue, voll spielbare Instrumente zerlegen und umwandeln, und mit Step Sequencer können Drum Patterns, Basslinien und Melodien programmiert und sogar Plug-ins mit nur wenigen Fingertipps automatisiert werden. Mit dem Drum Machine Designer lassen sich angepasste Drum Kits erstellen, indem Samples und einzigartige Plug-ins einem beliebigen Drum Pad zugewiesen werden. Mit Live Loops können Anwender_innen Inspiration einfangen und durch Mischen und aufeinander Abstimmen von musikalischen Loops schnell Arrangements erstellen.

Pro Mixer

Ein vollwertiger Mixer mit Channel-Strips, Lautstärke-Fader, Pan-Regler, Plug-ins, Sends und präziser Automation bietet alles, was man für einen professionellen Mix auf dem iPad braucht. Mit Multi-Touch können Produzent_innen intuitiv mischen und mehrere Fader gleichzeitig bedienen, und mit der Mixer Meter Bridge können sie sich schnell einen Überblick über die Spurpegel verschaffen — alles vom iPad aus.

Importieren und Exportieren

Logic Pro für iPad unterstützt Roundtrip Funktionen, sodass sich Projekte einfach zwischen Logic Pro für Mac und iPad verschieben lassen.

iPad Nutzer_innen können ihre fertigen Songs in einer Vielzahl von komprimierten und verlustfreien Audioformaten sowie als einzelne Audiospur-Stems exportieren. Musikproduzent_innen können in Logic Pro für iPad einen Soundtrack erstellen und diesen in Final Cut Pro für iPad exportieren — eine unglaubliche Flexibilität für die übergreifende Arbeit mit Musik und Video. Logic Pro für iPad unterstützt auch das Öffnen von Projekten, die in GarageBand für iOS erstellt worden sind, sodass Anwender_innen ihre Musik mit professionellen Funktionen und Workflows auf das nächste Level bringen können.7

Preise und Verfügbarkeit

Ab Dienstag, 23. Mai werden Final Cut Pro und Logic Pro für iPad im App Store für 4,99 Euro pro Monat oder 49 Euro pro Jahr mit einem einmonatigen, kostenlosen Probeabo erhältlich sein. Final Cut Pro ist mit iPad Modellen mit M1 Chip oder neuer kompatibel und Logic Pro wird für iPad Modelle mit A12 Bionic Chip oder neuer verfügbar sein. Final Cut Pro für iPad und Logic Pro für iPad setzen iPadOS 16.4 voraus.