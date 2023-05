ToolsOnAir: neue Version der »just: CC« Live Closed Captioning Lösung

ToolsOnAir stellt die Version 1.5 seiner just: CC Live Closed Captioning Lösung für die europäischen und asiatischen Regionen vor.

»Wir haben früh erkannt, dass Live Closed Captioning eine wichtige und zukunftsweisende Anwendung ist, um automatisierte Produktionsprozesse für Broadcaster, die den gesetzlichen Anforderungen für Closed Captions (Untertitel) entsprechen müssen, zu erleichtern sowie für Zuschauer, die auf Untertitel angewiesen sind, um auf Inhalte zugreifen zu können. Wir freuen uns daher, die Verfügbarkeit unserer Lösung auf den europäischen bzw. asiatischen Markt auszuweiten«, sagt Peter Steiner, Head of Sales bei ToolsOnAir.

Die ursprüngliche Version der just: CC Live Closed Captioning Lösung wurde spezifisch für den US-Markt entwickelt, um CEA-608/708 Untertiteldaten zu generieren und sie in den VANC-Daten-Output-Stream von SD- und HD-SDI Signalen einzufügen. Die auf einem Linux-Server betriebene Variante wurde gewählt, um die Datensicherheit zu gewährleisten, die Verarbeitungsgeschwindigkeit sicherzustellen und einen unabhängigen Einsatz, ohne zwingende Internetverbindung, zu ermöglichen.

Die intuitive und browserbasierte grafische Benutzeroberfläche von just: CC ermöglicht es dem Anwender, wichtige Einstellungen vorzunehmen, wie die Generierung der geschlossenen Untertiteldaten und deren Erscheinungsbild auf dem Bildschirm. Dazu gehört die Möglichkeit, die Genauigkeit/Geschwindigkeit des Encoders festzulegen, Untertitel in Großbuchstaben auf dem Bildschirm verpflichtend anzuzeigen und den erkannten Text durch das Hinzufügen von Sätzen, Begriffen oder einer phonetisch-korrekten Darstellung von Namen zur Whitelist bzw. Blacklist oder Bibliothek zu verbessern. Ferner kann das Erscheinungsbild auch während der Ausstrahlung angepasst werden. Überdies kann just: CC in Echtzeit vollständig über automatisierte Systeme von Drittanbietern, Playout- oder anderen relevanten Systemen über seine REST-API gesteuert werden.

Mit der Einführung der Version 1.5 von just: CC für den europäischen und asiatischen Markt wurden der Lösung zusätzliche Funktionen und Verbesserungen hinzugefügt, insbesondere im Bereich der Ein- und Ausgabemöglichkeiten, der Unterstützung weiterer Sprachen (von Arabisch bis Walisisch) und Formate sowie der anwendbaren Bildraten und der Bereitstellungsalternativen.

Verbesserte Unterstützung für Ein- und Ausgabe sowie Bildraten in Version 1.5

Neben dem ursprünglichen SDI-Format unterstützt Version 1.5 nun auch ASI/TS sowie RTP- und MPEG-TS als Ein-und-Ausgangs-Formate. Die verfügbaren Bildraten erschließen neuerdings 25 und 50 FPS zusätzlich zu den bereits vorhandenen 29,97 und 59,94 FPS. Ferner kann just: CC optional eine sofort einsatzbereite Integration mit einer Lösung für Übertragungseinheiten eines Drittanbieters bereitstellen, die EBU- und DVB-Teletext, OP-47, CAVENA P31, SCTE-27, SD/HD In-Vision sowie ASI-Ausgabe für DVB-Systeme unterstützt.

Unterstützung von 48 Sprachen mit hervorragender Sprachmodellgenauigkeit

Aufgrund der breiten Palette von Sprachen, die von der Speechmatics-Engine unterstützt werden, kann der Funktionsumfang von just: CC dahingehend erweitert werden.

Dazu gehören Arabisch, Baschkirisch, Baskisch, Belarussisch, Bulgarisch, Kantonesisch, Katalanisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Esperanto, Estnisch, Finnisch, Französisch, Galizisch, Deutsch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Interlingua, Italienisch, Indonesisch, Japanisch, Koreanisch, Lettisch, Litauisch, Malaiisch, Mandarin, Marathi, Mongolisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Tamilisch, Thai, Türkisch, Uigurisch, Ukrainisch, Vietnamesisch und Walisisch.

On-premise und Cloud-Implementierungsalternativen verfügbar

Ebenfalls neu in Version 1.5 ist, dass just: CC auch in der Cloud betrieben und in Kombination mit dem AWS-Sprach-zu-Text-Engine verwendet werden kann. Auf Anfrage können auch andere Transkriptions-Engines integriert werden.

»Insgesamt bietet just: CC als On-premise betriebene Live Closed Captioning Lösung unseren Kunden im Broadcast-Bereich eine Vielfalt an Vorteilen wie bessere Kontrolle, höhere Genauigkeit, erhöhte Flexibilität, klare Compliance und eine verbesserte Zuschauererfahrung. Durch die Investition in unsere hochwertige just: CC-Lösung kann sichergestellt werden, dass Inhalte für alle Zuschauer zugänglich sind und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und das bei einer gleichzeitigen Verbesserung der Gesamtqualität der Inhalte«, fasst Peter Steiner, Head of Sales ToolsOnAir, zusammen.