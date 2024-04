LiveU jetzt auf AWS Marketplace

LiveU, ein führender Anbieter von Live-IP-Video- und Remote-Produktionslösungen, hat die Verfügbarkeit von LiveU Cloud Channels auf dem AWS Marketplace bekannt gegeben.

Diese innovative Ground-to-Cloud-Lösung ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende AWS-Workflows der Kunden und bietet schnelle Bereitstellung von LiveUs EcoSystem über die Amazon Web Services (AWS) Cloud. Kunden können Cloud Channels einfach zu ihren Cloud-Workflows hinzufügen und erhalten so Zugang zu LiveUs zuverlässigen IP-Video-Beitragslösungen. Die Cloud Channels bringen bewährte Video-Contribution-Lösungen von LiveU in die Cloud, wobei Cloud-basierte Decoder qualitativ hochwertige Live-Video-Feeds mit geringer Latenz nahtlos mit Cloud-basierten Produktionsplattformen verknüpfen. Die Integration in den AWS Marketplace ermöglicht es Anwendern, die Ausfallsicherheit von LRT mit der Sicherheit der AWS-Infrastruktur zu kombinieren.

Alle Lösungen werden über das zentrale Kontrollwerkzeug LiveU Central verwaltet, das bereits in der AWS-Lösungsbibliothek aufgeführt ist. Die Ground-to-Cloud-Lösung wird am AWS-Stand auf der NAB Show in Las Vegas vorgeführt. Gideon Gilboa, Chief Product Officer bei LiveU, betont die Bedeutung dieser Partnerschaft und hebt hervor, wie die Cloud Channel-Technologie die professionelle Übertragung von Videos in eine Cloud-Umgebung erleichtert und die Skalierung jeder Cloud-Produktion vereinfacht. Kunden können ihre AWS-Vereinbarung nutzen und dabei alle Rahmenrabatte in Anspruch nehmen. Die einfache Bereitstellung und kommerzielle Einfachheit machen LiveUs Lösungen für alle Unternehmen zugänglich, von Tier 1/AAA-Produktionen bis hin zur leichtgewichtigen Inhaltserstellung. Interessierte können sich im AWS Marketplace anmelden, um auf LiveU Cloud Channels zuzugreifen.