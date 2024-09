IBC meldet Wachstum

Mehr als 45.000 Besucherinnen und Besucher aus 170 Ländern kamen zur IBC nach Amsterdam.

Über 1.350 Ausstellende aus der globalen Medien-, Unterhaltungs- und Technologiebranche stellen die neuesten Fortschritte der Branche vor. Die Messe zog nicht nur mehr als 2.000 Besucherinnen und Besucher als im Vorjahr an, sondern auch über 1.350 Ausstellende – 100 mehr als 2023 – während die Ausstellungsfläche mit 46.000 Quadratmetern die Vorjahreszahl von 44.500 Quadratmetern übertraf.

Auf einer belebten Ausstellungsfläche und in voll besetzten Vortragssälen befasste sich die IBC2024 mit kritischen Trends und Themen, die den Wandel in der Medienlandschaft vorantreiben, wie z. B. die Bekämpfung von Falschinformationen und Fake News, und bot gleichzeitig neue Messe-Features wie die AI Tech Zone und das IBC Talent Programme.

Michael Crimp, Chief Executive Officer der IBC, sagt: »In einem Jahr, das von Großereignissen wie den Olympischen Spielen und nationalen Wahlen geprägt war, herrschte auf der IBC2024 eine äußerst positive Stimmung. Die diesjährige Messe befasste sich mit dem steigenden Interesse an Trends wie dem Sprung der KI von der Theorie zur realen Anwendung, der Frage, wie die Branche Desinformation in den Nachrichten bekämpft, und der Notwendigkeit, Talente und Vielfalt in den Bereichen Medien, Unterhaltung und Technologie zu fördern.«

Die Personen, mit denen die Redaktion von film-tv-video.de sprach, bestätigten einen sehr guten Zuspruch bei den Besuchenden. Vereinzelt wurde auch angemerkt, dass in diesem Jahr im Filmproduktionsbereich die Investitionsbereitschaft eher zurückhaltend sei.

Zu den weiteren Themen, die auf der IBC2024 im Mittelpunkt standen, gehörten Nachhaltigkeit, 5G, Cloud, E-Sport, immersive Erlebnisse, Over-the-Top (OTT) und Streaming, Adtech, Metaverse, Edge Computing und vernetzte Technologien. Viele davon wurden auf der dreitägigen IBC-Konferenz, die in den Auditorium Complex im RAI verlegt wurde, sowie in den verschiedenen Showfloor-Theatern und von vielen Ausstellern selbst an ihren Ständen behandelt.

Eine Reihe von Schwerpunktthemen der IBC2024 standen auch im Mittelpunkt des IBC Accelerator Media Innovation Programme, das in diesem Jahr eine weitere IBC-Premiere beinhaltete: das AI Media Production Lab, das eine Reihe von Projekten erforschte, bei denen einige der erfindungsreichsten Innovatoren der Branche gemeinsam an spezifischen KI-Konzepten arbeiteten.

Die neue AI Tech Zone, die von der EBU unterstützt wurde, zeigte praktische Anwendungen, die von der automatischen Videobearbeitung und der Trennung von Musik und Ton bis hin zur Verfolgung der Herkunft von Inhalten und der schnellen und sicheren Speicherung in der Cloud reichten.

2025 wird die IBC vom 12. bis 15. September stattfinden.