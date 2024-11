Black Week 2024: Exklusive Angebote für Profis

Die Black Week 2024 bietet in diesem Jahr wieder herausragende Gelegenheiten für Fachleute und Kreative aus der Bewegtbildbranche.

Wenn am letzten Donnerstag im November Thanksgiving gefeiert wird, purzeln mittlerweile weltweit die Preise.

Thanksgiving ist in den USA ein staatlicher Feiertag, der meist als Familienfest begangen wird und sehr oft traditionell mit einem Truthahnessen verbunden ist. Dann reisen viele Amerikanerinnen und Amerikaner nach Hause, um gemeinsam Thanksgiving zu feiern. Am Tag darauf lockt dann der Einzelhandel mit hohen Rabatten — und dafür hat sich in den USA vielerorts der Begriff »Black Friday« eingebürgert.

Die Black Week hat sich mittlerweile auch in unseren Gefilden etabliert, und auch Unternehmen der Teltec-Gruppe bieten attraktive Rabatte.

Noch bis zum 2. Dezember 2024 präsentieren Händler wie Teltec und Video Data ein umfassendes Portfolio an hochwertigem Equipment – mit Rabatten von bis zu 80 % auf über 5.000 Produkte namhafter Hersteller. Die Broadcast-Profis finden das passende High-End-Angebot bei BPM-Media.

Von Kameras über Lichttechnik bis hin zu Audio- und Speichersystemen: Die Black Week bietet eine einmalige Gelegenheit, professionelles Equipment zu besonders attraktiven Konditionen zu erwerben. Die Angebote aktualisieren sich laufend, vor allem am »schwarzen Freitag« gibt es weitere spannende Angebote.

Einige Highlights der Teltec Black Deals im Überblick:

Kameras: Modelle von Canon, Nikon, Panasonic und Sony

Produktions-Equipment: Lösungen von Atomos, Lilliput, Panasonic, PTZoptics und SmallHD

Kamera-Support: Zubehör von 8sinn, SmallRig und Tilta

Objektive: Hochwertige Optiken von DZOFilm, Laowa, SIRUI und Sony

Storage & Speicherlösungen: Produkte von Glyph, Lexar und SanDisk Professional

Audio-Equipment: Mikrofone und Zubehör von Rode, Sennheiser und Shure

Lichttechnik: Beleuchtungssysteme von Aputure, Nanlite und SWIT

Funkstrecken: Lösungen von Accsoon, Dwarf Connection, Hollyland und Teradek

Fazit

Die Black Week ist eine ideale Gelegenheit für alle, die ihr Equipment aufrüsten oder bestehendes Zubehör erweitern möchten. Mit einem breiten Angebot an Produkten aus allen Bereichen der Bewegtbildproduktion setzen Händler wie Teltec Maßstäbe in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis.

Weitere Informationen und die vollständige Übersicht der Angebote finden Sie unter:

👉 Hier geht’s zu den Black Deal bei Teltec

👉 Hier geht’s zur Black Week bei Video Data

👉 Hier geht’s zur Black Week bei BPM Media