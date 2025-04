DaVinci Resolve 20: KI ohne Ende

Das große Update bietet über 100 neue Funktionen, darunter sehr viele KI-Tools, Keyframe-Editor, Voice-over-Funktionen – und unfassbar mehr.

Blackmagic Design kündigte DaVinci Resolve 20 an, ein umfangreiches neues Update, das über 100 neue Funktionen und KI-Tools wie KI-IntelliScript, KI-animierte Untertitel, KI-Multicam-SmartSwitch und KI-Audioassistent sowie Keyframe-Bearbeitung, Voice-over-Paletten, Multi-Layer-Compositing-Tools, neue Optical-Flow-Vektor-Tools und wichtige Updates für Magic Mask und Depth Map. Die öffentliche Beta-Version von DaVinci Resolve 20 steht ab sofort auf der Blackmagic Design-Website zum Download bereit.







Details

Zu den neuen Funktionen in Blackmagic Cloud gehören Cloud-Ordner, mit denen Kunden zusätzliche Clips, Bilder oder Grafiken für ein Projekt ganz einfach mit anderen Beteiligten teilen können. Kunden können Projekte jetzt auch in Präsentationen mit Kunden überprüfen, die kein Blackmagic-Cloud-Konto haben.

Wenn auf den Seiten »Schnitt«, »Bearbeitung« und »Farbe« eine vertikale Timeline oder ein Projekt geladen wird, werden die Seitenlayouts automatisch neu angeordnet, um die Arbeit mit einem vertikalen Viewer zu optimieren.

Die Voiceover-Palette auf der Schnittseite zeichnet eine Voiceover-Spur während der Wiedergabe der Timeline auf. Kunden erhalten Cue-, Record- und Stop-Steuerelemente sowie schnellen Zugriff auf Tools zur Sprachisolierung und Dialogausrichtung. Eine dedizierte Spur wird automatisch hinzugefügt. Kunden können ein Prompter-Skript und einen Countdown laden und damit arbeiten.

Ein dedizierter Keyframe-Editor in den Schnitt- und Bearbeitungsseiten ermöglicht eine feinere Parameteranimation.

Das Text+-Tool wurde aktualisiert und enthält nun die Layoutstile Punkt, Textfeld, Kreis oder Pfad, sodass Kunden eine präzisere Kontrolle über das Layout ihrer Textgrafiken haben. Bei der Arbeit mit PSD-Dateien auf einer Timeline können Kunden die PSD-Ebenen an Ort und Stelle aufteilen, um mit jeder einzelnen Ebene zu arbeiten.

Das MultiText-Tool erstellt mehrere Textebenen an einem Ort für mehr Flexibilität. Man kann die Inspektor-Registerkarten verwenden, um individuelle Stilparameter innerhalb jeder Textebene festzulegen, einschließlich Aussehen, Layout, Warping und Keyframe-Animation. Die Textliste ermöglicht es, Ebenen zu navigieren, neu anzuordnen, zu sperren und zu löschen.

Die Schnittseite verfügt jetzt auch über einen sicheren Trim-Modus, um zu verhindern, dass wichtige Bearbeitungen versehentlich überschrieben werden. Man kann Trimmpunkte ziehen, um Lücken in der Timeline schnell zu füllen.

Die Schnittseite wurde außerdem um einen vollständigen Audiomixer mit professioneller Lautstärkemessung erweitert.

Auf der Bearbeitungsseite ermöglicht das Voiceover-Tool die direkte Aufnahme in die Timeline.

Auf der Farbseite können Kunden mit dem neuen Chroma-Warp intuitiv Farbe und Sättigung mit einer einzigen Bewegung im Viewer anpassen.

Beim Remote-Streaming lassen sich diverse Overlays auf dem Referenzmonitor auswählen. Dies ist hilfreich für Remote-Workflows, bei denen sich das Grading-System an einem anderen Ort befindet als der Colorist oder sein Kunde und dessen lokaler Monitor. Kunden können jetzt auch H.265 4:2:2 streamen.

Clip EQ verfügt jetzt über 6 Bänder auf den Seiten »Cut«, »Edit« und »Fairlight«. Dies ermöglicht eine bessere Tonsteuerung auf Clip-Ebene und passt zum Track-EQ im Mixer. So können Kunden jetzt ganz einfach Einstellungen zwischen Clip, Spur und EQ-Plug-in kopieren und einfügen, um eine konsistentere, flexiblere und präzisere Steuerung zu ermöglichen.

Fairlight verfügt über zwei neue Optionen für die Clip-Verarbeitung: Die EQ-Anpassung ist dynamisch und wird automatisch über den gesamten Clip hinweg automatisiert, um eine klangliche Übereinstimmung zu gewährleisten. Mit Level Matcher können Kunden Clip-Abschnitte nahtlos zusammenschneiden, ohne manuelle Änderungen vornehmen zu müssen.

Der AI Set Extender erstellt eine Szenenerweiterung, um einen gesamten Frame basierend auf einer einfachen Textaufforderung zu füllen. Es soll auch möglich sein, neue Hintergründe hinter Vordergrundobjekten zu erstellen.

DaVinci Resolve Studio 20 bietet außerdem leistungsstarke neue Funktionen für Apple Immersive Video auf Apple Vision Pro.

Kunden können AI IntelliScript verwenden, um automatisch Zeitleisten auf der Grundlage des ursprünglichen Projektskripts zu erstellen. AI IntelliScript gleicht das transkribierte Audio in Medienclips mit dem Skript ab und erstellt eine Zeitleiste der besten ausgewählten Takes, wobei alternative Takes auf zusätzlichen Spuren für die Überprüfung durch den Editor platziert werden.

AI Dialogue Matcher ist ein Tool, das automatisch Ton, Lautstärke und Raumumgebung von Dialogen abgleicht. Dabei kann man Audio aus zwei völlig unterschiedlichen Clips aufeinander abstimmen, um die Audiokonsistenz zu gewährleisten.

Per AI Music Extender lässt sich die Länge eines Musikstücks automatisch an ein Video anpassen. Der Audioclip wird analysiert und entsprechend verlängert oder verkürzt. Kunden erhalten vier Versionen zur Auswahl.

KI-animierte Untertitel werden beim Sprechen von Wörtern animiert.

Auf der Bearbeitungsseite schaltet AI Multicam SmartSwitch automatisch zwischen mehreren Kamerawinkeln um, je nachdem, wer in einer Szene gerade spricht. Nach der Erstellung eines Multikamera-Clips klicken Sie im Multikamera-Viewer auf SmartSwitch. SmartSwitch analysiert und wählt automatisch Clipwinkel basierend auf Audio und Lippenbewegungen im Video aus.

Das KI-Tool »Voice Convert« wendet ein vorab generiertes Sprachmodell auf eine vorhandene Sprachaufnahme an und behält dabei die Betonung, Tonhöhenvariation und Emotionen bei.

Die SuperScale-Funktion von DaVinci Resolve bietet jetzt eine 3- und 4-fach verbesserte Hochskalierung und gewährleistet so die höchste visuelle Qualität aller Medien in einem Projekt, unabhängig von der Auflösung der Quelle. Perfekt für die Arbeit mit Archivmaterial oder Stock-Footage, das an die gewünschte Auflösung angepasst werden muss.

AI Magic Mask wurde für eine noch genauere Verfolgung innerhalb eines einzigen Modus aktualisiert. Magic Mask verfolgt intuitiv die Bewegung eines ausgewählten Bereichs.

AI IntelliCut bietet eine clipbasierte Audioverarbeitung, die zeitaufwändige Aufgaben in Sekundenschnelle automatisieren soll: »Remove silence« etwa entfernt leise oder stille Bereiche für eine sauberere Audiospur.

Wenn eine Timeline Audioelemente enthält, die nicht gemischt oder ausbalanciert sind, kann AI Audio Assistant automatisch einen professionellen Audiomix erstellen. Audio Assistant organisiert Spuren, gleicht Dialogpegel aus, passt Soundeffekte und Musik an die Dialogspur an und erstellt automatisch eine gemasterte Endmischung.

Bei der Bearbeitung im Takt ist es mit der Funktion »AI Detect Music Beats« möglich, Audioclips mit beatgesteuerter Musik zu analysieren und automatisch Marker zu platzieren, die die Beats anzeigen.

»Dies ist ein umfangreiches Update in diesem Jahr, mit KI-Tools und neuen Funktionen, die dazu beitragen, jede Phase des Workflows unserer Kunden zu beschleunigen«, sagte Grant Petty,