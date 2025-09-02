Stagetec mit neuer Produktlinie zur IBC

Der Audiospezialist Stagetec kündigt zur IBC 2025 in Amsterdam neun neue Produkte in einer für das Berliner Unternehmen neuen Produktgruppe an.

CEO Wolfgang Salzbrenner und CCO Craig Newbury wollen in Amsterdam eine neue Linie softwarebasierter Videoprodukte vorstellen, die sich nahtlos in die bekannte Bedienlogik von Stagetec einfügt und mit Produkten von Drittanbietern kompatibel ist. Dieser Ansatz unterstützt eine schrittweise Modernisierung und Migration bestehender Audioinfrastrukturen zu zukunftssicheren IP-Workflows. Das 360-Grad-Portfolio widerspiegelt zugleich den Anspruch des Unternehmens, auf kompromisslose Qualität zu setzen und ganzheitliche Lösungen mit nahtlosem End-to-End-Workflows anzubieten.

Stagetec nutzt die IBC auch, um neue IP-basierte Audiolösungen für das Nexus-System einzuführen. Neben der Avatus-Konsole wird ein moderatorenfreundliches, intuitiv bedienbares neues Mischpult für mittelgroße Organisationen platziert. Es eignet sich dank seiner modularen und skalierbaren Architektur u.a. für kleinere Theater, Live-Veranstaltungen und Rundfunkanwendungen und auch als Backup- oder Zusatzmischpult.

Alle neuen Produkte verfügen über eine einheitliche und intuitive Benutzeroberfläche, die auf der leistungsstarken Stagenet-Lösung des Unternehmens basiert – eine der wichtigsten Funktionen, die Workflows durchgängig effizienter und benutzerfreundlicher gestalten soll.