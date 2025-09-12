IBC, IBC2025, Messe, Monitoring: 12.09.2025

Atomos Shinobi 7 jetzt auch drahtlos

Atomos (9.C05) kündigt auf der IBC den Shinobi 7 RX an, einen robusten, 2200 Nit hellen 7-Zoll-HDR-Monitor, der sich ideal als Regie-, Fokusmonitor und Programm- oder Vorschaudisplay für Videoswitcher eignet.

Der Shinobi 7 RX ist eine Neuauflage des Shinobi 7-Monitors, der neben der Kamerasteuerung und der Touch-to-Focus-Funktion des Shinobi II auch eine drahtlose Videoüberwachung bietet.

Der Shinobi 7 RX kann eine Vielzahl von Kameras von Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic und Sony über USB-C sowie Z CAM E2-Modelle über ein separates serielles Kabel steuern. Die Kamera-Steuerungsschnittstelle wurde mit Blick auf gängige Einstellungen entwickelt, die für jede Aufnahme angepasst werden müssen. Das Belichtungsdreieck ist ein wesentliches Element jeder Fotografie, und Shinobi 7 RX verfügt über Schieberegler zum Einstellen von Blende, Verschlusszeit und ISO.

… auch über HDMI oder SDI angeschlossen werden.

Dank des sofortigen und reaktionsschnellen Zugriffs auf diese Einstellungen ist es ein Kinderspiel, die perfekte Belichtung auf dem 2200-nit-HDR-Monitor zu erzielen, insbesondere in Kombination mit den leistungsstarken Überwachungstools wie EL Zone/ARRI False Color, Histogramm, Wellenform, Zebra, Fokus-Peaking und Zoom. Die Wi-Fi-Konnektivität sorgt für eine Verbindung zwischen dem Shinobi 7 RX und der TX-Komponente des TX-RX-Wireless-Videosystems. Atomos TX-RX bietet eine HD-SDI- und 4K-HDMI-Videoübertragung mit geringer Latenz (weniger als 60 ms) für die drahtlose Überwachung am Set über Entfernungen von bis zu 300 m (1000 ft).

Die wichtigsten Merkmale des Shinobi 7 RX:  

  • 7-Zoll-HDR-Bildschirm mit einer kalibrierten Spitzenhelligkeit von 2200 Nits
  • HDMI- und 3G-SDI-Ein- und Ausgang
  • Kamerasteuerung über USB-C (siehe Website für unterstützte Kameramodelle)
  • Touch-Fokus (unterstützte Kameramodelle siehe Website)
  • 5G-WLAN für geringe Latenz (<60 ms) beim Empfang von Atomos TX oder RTSP H.264-Stream
  • Dynamikumfang von mehr als 10 Blendenstufen in Echtzeit von Log/PQ/HLG-Signalen
  • Integrierte 3D-LUT-Box
  • 8-Kanal-24-Bit-Audioeingang über SDI
  • Kalibrierung auf dem Gerät

 

