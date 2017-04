NAB2017: Canon zeigt S35-Zoom CN-E70-200

Canon ergänzt sein Objektiv-Line-Up im S35-Format um den Cine-Servo-Zoom CN-E70-200.

Das neue Cine-Servo-Objektiv mit EF-Bajonett trägt den in voller Länge etwas sperrigen Namen CN-E70-200 mm T4.4 L IS KAS S CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S. Es soll ab Herbst 2017 zum Endkundenpreis von 7.025 Euro in den Handel gehen.

Für den neuen Zoom sieht Canon Profis, aber auch anspruchsvolle Hobbyfilmer, die eine Single-Sensor-S35-Kamera nutzen als Zielgruppe. Der Brennweitenbereich von 70 – 200 mm des neuen Zooms ergänzt im S35-Segment das schon verfügbare CN-E18-80 und vervollständigt somit aus Herstellersicht die kompakte Cine-Servo-Objektivserie von Canon.

2,8facher optischer Zoom, sowie präzise Fokus- und Servo-Zoom-Funktionalität kennzeichnen aus Sicht von Canon das neue Objektiv. Das CN-E70-200 bietet drei Modi zur Bildstabilisierung und einen schnellen Autofokus (Dual Pixel CMOS AF).

CN-E70-200: Optische Qualität in 4K

Das CN-E70-200 erreicht laut Hersteller perfekte Auflösung und Bildschärfe von Rand zu Rand. Die Modulationsübertragungsfunktion (MTF) wurde speziell für die Anforderungen der 4K-Kameras erweitert und hinsichtlich der Farbbalance auf andere Cinema-EOS-Objektive abgestimmt.

Das Objektiv bietet nach Angaben von Canon ein schönes Bokeh, das Focus-Breathing soll nur minimal ausfallen.

Verbesserte Bedienbarkeit

Vergleichsweise kompakte Größe und Leichtbauweise sollen beim CN-E70-200 im Zusammenspiel mit dem optionalen Zoomgriff ZSG-C10 vielseitige Verwendung ermöglichen.

Der ZSG-C10 wird direkt am Objektivtubus montiert. Über ein 20-poliges Kabel kann dann vom Griff aus per Zoomwippe die Brennweite verstellt und per Taste der One-Shot-AF bedient werden — und natürlich gibt es eine Start/Stop-Taste. Der Griffwinkel ist einstellbar.