NAB2017: Mastering-Lösung Clipster mit UHD und HDR

Das DCI- und IMF-Mastering-System Clipster bietet in der Version 6.2 neben UHD-Unterstützung auch HDR-Mastering und 32bit Floating Point Processing.

Mit den Optionen für Floating Point Processing HDR-Workflows lassen sich verschiedene HDR-Containerformate mit höchster Genauigkeit umwandeln. R&S Clipster 6.2 ermöglicht es, direkt von einer unkomprimierten Linear Light Digital Source ein Master in 4K/UHD High-Dynamic-Range (HDR) samt Mapping des erweiterten Luminanzbereichs in ST2086 (PQ) zu erzeugen. Version 6.2 unterstützt auch die Umwandlung von PQ in HLG für HDR-Sequenzen in Echtzeit.

Die beschleunigte Hardware verarbeitet Bilder in Echtzeit bis 4k 120p. Dank der optimierten Architektur der aktuellen Version lassen sich zudem neue Codecs und Formate wie Dolby Vision Cinema, OpenEXR 4k60p, QuickTime HDR und Avid DNxHR verwenden. Dabei werden die HDR10-Metadaten mitgelesen und -geschrieben.

Content-Produzenten und Distributoren können ihrem Publikum die gestalterische Absicht in bester Darstellung im Kino oder zuhause bieten. »Zuschauer wollen heute in einen Film komplett eintauchen, für ein paar Stunden den Alltag vollständig ausschalten«, sagt Stefan Weidner, Sales Director Media bei Rohde & Schwarz. »Unsere Kunden aus der Film- und Fernsehproduktion legen daher Wert auf höchste Bildqualität. Unsere DCI- und IMF-Masteringlösung R&S Clipster liefert diese Qualität mit vollen Farben und in höchster Auflösung für die weltweite Distribution.«

Studios, Film- und Fernsehproduktionen oder Fernsehsender profitieren von der Möglichkeit, Premium-Content in 4K / UHD und HDR finishen und mastern zu können. R&S Clipster 6.2 gestattet QC-Playback auf SDI, Displayport und HDMI. So kann die kreative Intention für jedes Display, jeden Bildschirm, jede Kinoleinwand in reinster Form erhalten bleiben.

»Premium-Content verlangt Premium-Qualität im Mastering«, sagt Stephen Birdsong, Product Manager Post Production Solutions bei Rohde & Schwarz. »R&S Clipster 6.2 schafft das, und unsere Kunden wissen diese Leistung zu schätzen. Sie haben die Rohde & Schwarz DCI– und IMF-Masteringlösung zum Marktführer gemacht.«

Die Unterstützung von Dolby Vision und HDR10-Metadaten in IMF (PQ, SMPTE2086) ermöglicht eine Zulieferung von Content für alle aktuellen HDR-Consumer-Standards.

R&S Clipster 6.2 Highlights