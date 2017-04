NAB2017: Aus allen Rohren

Die ersten Pressekonferenzen der NAB haben schon stattgefunden und auch im Vorfeld der Messe haben viele Hersteller ihre News schon Stück für Stück veröffentlicht. Und man kann jetzt schon sagen: Es gab durchaus schon Jahre mit weniger interessanten Neuheiten von weit geringerer Substanz.

Dabei tut sich interessanterweise an verschiedensten Ecken und Enden der Branche etwas: Sowohl was die High-End-Produktion und -Postproduktion betrifft, wie auch das andere Ende der Fahnenstange, an dem eine immer noch größer werdende Schar an Medienleuten mit vergleichsweise günstigem Equipment produziert.

Auch wenn man die Branche nicht nach Budget sortiert, sondern nach Arbeitsbereich, verteilen sich die Neuheiten auf großer Breite: Es gibt viele gehaltvolle Neuheiten in der Akquisition, in der Postproduktion und in der Distribution.

Für uns heißt das: Viel zu tun in diesem Jahr, wenn man die NABShow einigermaßen gut abdecken will. Für Sie heißt das: Es gibt viel Lese- und Gesprächsstoff während und nach dieser Messe.

Sie werden sehen.