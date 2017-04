NAB2017: HDR-Konverter – Techdemo bei Aja

Aja zeigt mit dem FS-HDR einen neuen Konverter, der HDR- und WCG-Processing beherrscht. In dem Gerät steckt Technologie der Experten von Colorfront. Aja zeigt das Produkt als Technologie-Demo — mittelfristig soll der FS-HDR als Wandler in 4K/UHD und 2K/HD Workflows eingesetzt werden.

Der FS-HDR ist in einem 1-HE-19-Zoll-Gehäuse untergebracht. Der Konverter/Frame-Synchonizer soll sich speziell auf die Anforderungen von HDR und WCG konzentrieren und sowohl in Post- wie auch in Live-Umgebungen einsetzbar sein. Parameter wie Echtzeit, Low-Latency-Processing, Farbechtheit wurden bei der Entwicklung besonders berücksichtigt, so Aja. In dem Gerät sind Algorithmen von Colorfront im Einsatz, die Aja von den Grading-Spezialisten lizensiert hat.

Der FS-HDR soll HDR- und WCG-Processing, sowie Echtzeit-Processing von 4K/UltraHD and 2K/HD ermöglichen, ebenso auch HDR-Konvertierung und die Downkonvertierung von 4K/UltraHD-HDR in HD-HDR. Weiter soll der Konverter in der Lage sein, die Signale gängiger Kameras in HDR zu konvertieren – Konvertierung von und zu BT.2020/BT.709 inklusive.

Der bisherige Aja-Konverter an dieser Stelle war der FS. Der FS-HDR soll ihm folgen.

“Geplante Funktionen

Konvertierung HDR nach HDR, HDR nach SDR und SDR nach HDR inklusive BT.2020 nach BT.709 Farbraumkonvertierung.

Inputs

SDR BT.709 100 Nits

PQ BT.2020 1000 Nits

PQ P3D65 1000 Nits

Hybrid Log Gamma BT.2100

Sony S-Gamut3/SLog-3

ARRI Log C Wide Gamut

Panasonic V-Log

RED Log3G10 Wide Gamut

Canon Log 2

Outputs

SDR BT.709 100 Nits

PQ BT.2020 1000 Nits

Hybrid Log Gamma BT.2100

Arbeits-Modi

Einkanal-Betrieb für 4K/UltraHD oder 2K/HD Frame Sync und Konvertierung inklusive HDR-Konvertierung

Vierkanalmodus für simultane, unabhängige 2K/HD/SD Kanäle für Format-Konvertierung und Frame-Sync-Workflows

4K/UltraHD/2K/HD/SD Video-Processing und Up, Down-, Cross-Konvertierung.

Viele I/O Optionen für 4K/UltraHD inklusive Quad 1.5G, Dual 3G, Quad 3G, 6G und 12G über SDI und wahlweise Fiber.

SMPTE 2SI I/O Support für umfassende Kompatibilität mit 4K/UltraHD Geräten

Vierkanal 2K/HD/SD Videoprocessing/Konvertierung.

4K/UltraHD/2K/HD/SD Up, Down, Cross-Konvertierung

SD/SD Formatwandlung

HD/HD Cross-Konvertierung (720p/1080i)

Aja hebt weiter die kompakten 1-HE-Maße des Konverters hervor, aber auch die Audio-I/O-Processingmöglichkeiten (272×208 Matrix) und die Unterstützung für diverse Audioformate (AES, Madi, Embedded-SDI). Zudem sei der Konverter sehr einfach zu bedienen – dank der Tasten auf der Gerätefront und der web-basierten Oberfläche.

Aja zeigt das Produkt als Technologie-Demo und macht noch keine Angaben zu Preis oder Verfügbarkeit.