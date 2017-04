NAB2017: Neue lichtempfindliche 4K-Highspeed-Kamera von For-A

Drei neue Kameras bringt For-A mit auf die NAB, darunter eine neue Highspeed-4K-Kamera, die auch unter schlechten Lichtverhältnissen gute Bilder liefern soll.

For-A stellt eine neue 4K-Highspeed-Kamera vor, die FT-One-LS-12G. Ihre Besonderheit: sie liefert nach Aussagen der Entwickler auch unter schlechten Lichtverhältnissen, wie sie an Sportstätten oft anzutreffen sind, qualitativ hochwertige Bilder – eine Besonderheit im Bereich der Highspeed-Kameras, die ja bekanntlich relativ lichthungrig sind.

Die FT-One-LS-12G schafft in 4K-Auflösung bis zu 500 Bilder pro Sekunde, in voller HD-Auflösung ist eine Bildrate von bis zu 1.200 B/S möglich. Der Sensor ist nach Angaben des Herstellers eine Neuentwicklung mit hohem Signal-Rauschabstand. An der Kamera lassen sich sowohl 2/3-Zoll-Optiken mit B4-Mount als auch Optiken mit PL-Mount verwenden. Ein weiteres interessantes Feature ist, dass man mit der Kamera bereits wieder aufzeichnen kann, während die Recordereinheit aufgezeichnete Signale in Super-Slomo wiedergibt. Die FT-One-LS-12G kann auch gleichzeitig ein Livebild und ein Super-Slomo-Video ausgeben und bietet eine 12G-SDI-Ausgang. Optional kann die Kamera auch mit der For-A eigenen Flicker-Korrektur ausgestattet werden, die die Störungen bei Drehs unter schlechten Lichtbedingungen eliminieren soll.

Der Hersteller zeigt auf der NAB auch noch zwei weitere neue Kameras: die RFC-ONE, die für den News-Bereich entwickelt wurde. Sie bietet eine Echtzeit-Erkennung und Korrektur von Blitzlicht, in dem sie die Helligkeit, die durch das Blitzen (der Fotografen) entsteht reduziert. Mit bis zu 700 B/s und einem internen Speicher für 29 Sekunden ist die VFC-7000A eine kompakte, leichte und einfach zu bedienende HD-Kamera mit variabler Bildrate.