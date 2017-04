NAB2017: DJI präsentiert Ronin 2

Das Stabilisierungssystem DJI Ronin 2 ist mit Motoren mit hohem Drehmoment ausgerüstet und kann Kameralasten bis 13,6 kg tragen.

Mit den 8x leistungsfähigeren Motoren, ist der DJI Ronin 2 in der Lage, Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h zu widerstehen und Kameralasten von bis zu 13,6 kg zu tragen. Die Leistung wurde erhöht, ohne dabei an Kontrolle und Präzision einzubüßen, so DJI.

Dank des neuen Ronin Power Hub kann Zubehör wie der DJI Focus direkt Strom und Daten vom Stabilizer beziehen.

Ein neu konzipierter abnehmbarer Griff erlaubt es dem Stabilisierungssystem eigenständig aufrecht zu stehen. Der unter Teil des Griffs kann abgenommen werden. Der DJI Ronin 2 ist kompatibel mit Kabelzügen, Drohnen, Kränen, Steadicams und vielen weiteren Hilfsmitteln.

Das Energiemanagement ist nun so in das Stabilisierungssystem integriert, dass nicht nur die Motoren, sondern auch die genutzte Kamera und ddas Zubehör mit Strom versorgt werden können. Ronin 2 verwendet ein duales Batteriesystem, was das Wechseln der Batterien bei laufenden Kameras ermöglicht und die Aufnahmezeiten maximiert.

Das Stabilisierungssystem soll noch im zweiten Quartal 2017 ausgeliefert werden. Einen Preis nannte der Hersteller noch nicht.