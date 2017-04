NAB2017: TVU und LiveU bieten mobile HEVC-Kodierung

LiveU und TVU entwickeln und produzieren unabhängig voneinander tragbare Systeme , die gebündelte Handy- und/oder WLAN-Verbindungen nutzen, um Videosignale zu übertragen. Nun gehen beide den Schritt zu HEVC.

TVU hat zu diesem Zweck TVU One entwickelt, ein System, das der Hersteller als mobilen IP-ENG-Transmitter mit HEVC-Kodierung umschreibt. Das System nutzt also H.265/HEVC-Kompression, um kabellos Signale zu übertragen — auch in UHD.

Dabei verspricht TVU eine Latenz von einer halben Sekunde, selbst wenn die Übertragung aus einem sich bewegenden Fahrzeug heraus erfolge.

Auch Konkurrent LiveU geht in Richtung HEVC: Der israelische Hersteller bietet für sein bestehendes System LU600 eine neue, HEVC-fähige Karte an.

Die Karte erweitert das LU600-System um UHD/4K-Funktionalität, indem sie hardware-basiertes HEVC/H.265-Kodierung ergänzt. Nachrüsten ist laut LiveU möglich: Dazu wird die bestehende Videokarte aus dem LU600 entnommen und durch die neue HEVC-Pro-Karte ersetzt.

Das soll aber nur ein erster Schritt sein, sukzessive will LiveU HEVC über seinen kompletten Portfolio hinweg nutzen, von der kompaktesten Uplink-Einheit, bis zu hybriden Rack-Lösungen für den Ü-Wagen-Bereich. HEVC biete einfache höchste Effizienz und maximale Bildqualität bei hoher Kompression, gepaart mit geringer Leistungsaufnahme. Das mache HEVC zur optimalen Lösung für den mobilen Bereich, führt LiveU aus.

Somit profitieren letztlich bei beiden Herstellern sowohl UHD/4K-Übertragungen, wie auch HD-Übertragungen vom Einsatz von HEVC.