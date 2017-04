NAB2017-Video: Monitoring- und Multiviewing mit Prismon

Rohde & Schwarz präsentiert mit Prismon eine neue Monitoring- und Multiviewing-Lösung. Damit können klassische Videosignale, aber auch die Signale aus den Bereichen OTT und Streaming gemeinsam überwacht werden. Dr. Markus Lautenbacher stellt die Lösung im Video vor.

Mit der neuen Lösung Prismon bietet Rohde & Schwarz eine flexible Lösung, mit der sich Medieninhalte für Broadcast und Streaming Media automatisch überwachen lassen.

Prismon ist komplett software-basiert und folgt einem innovativen Multi-Standard- und Multi-Protokoll-Ansatz. Die Monitoring-Lösung unterstützt sowohl klassische SDI-Signale, als auch alle relevanten IP-basierten Protokolle wie MPEG-Dash, AIMS und Aspen.

Außerdem bietet sie innovative Möglichkeiten, die überwachten Signale darzustellen, per Multiviewer auf Leinwänden oder Monitoren, aber auch auf einem Tablet.

Mithilfe von Prismon können Dienstanbieter die vereinbarte Servicequalität und -verfügbarkeit einhalten — und das mit neuen, flexiblen Nutzungsmöglichkeiten. Das sichert ihnen letztlich die Zufriedenheit ihrer Kunden.

Prismon ist als Standard-IT-Plattform — und erstmalig im Portfolio von Rohde & Schwarz auch als cloud-basierte Lösung erhältlich. Zukünftige Protokolle und Medienformate lassen sich jederzeit per Software-Erweiterung nachrüsten. Das macht die Lösung zu einer kosteneffizienten Lösung für alle Anbieter von Broadcast- und Streaming-Media-Diensten.

Weil Prismon komplett software-basiert ist, lässt sich das System flexibel einsetzen und anpassen. Die Lösung unterstützt unter anderem die Transportstandards SDI, SMPTE 2022-1/2, SMPTE 2022-6, AIMS, ASPEN, HLS, DASH sowie Medienformate wie MPEG-2/4, HEVC, Tico. Künftige neue Standards und Medienformate können mittels Software-Erweiterung jederzeit effizient und flexibel nachgerüstet werden. Ausfälle und Content-Fehler erkennt das Monitoring-System automatisch in Echtzeit.

Ein Vielzahl von Kanälen – einschließlich solcher in UHD-Qualität – können mit R&S Prismon gleichzeitig überwacht werden. Sie lassen sich für den Benutzer übersichtlich auf einer Multiviewer-Videowall visualisieren. Ein cloud-basierter Service der R&S-Tochterfirma GMIT sorgt dafür, dass die gewonnenen Überwachungsdaten über eine abgesicherte Verbindung via App auf mobilen Endgeräten dargestellt werden. So können Betriebstechniker erstmals Fehlerquellen und ihre Auswirkungen schnell identifizieren und bewerten, ohne vor Ort zu sein.

R&S Prismon ist durch eine intuitive, web-basierte Nutzeroberfläche einfach einzurichten und zu bedienen, so Rohde & Schwarz. Die Lösung lässt sich binnen kürzester Zeit in Betrieb nehmen und ist per SNMP bzw. Remote-API administrierbar. Nutzer können mittels grafischer Editoren das Layout der Multiviewer Videowall nach ihren spezifischen Bedürfnissen komfortabel anpassen. Somit ist eine schnelle und einfache Bedienung und Administration unter den unterschiedlichsten Betriebsbedingungen möglich.

Die Monitoring- und Multiviewing-Lösung Prismon ist ab sofort sowohl als Hardware in verschiedenen Leistungsstufen als auch für eine cloud-basierte Installation bei Rohde & Schwarz erhältlich.