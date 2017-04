NAB2017: Quicklink TX bindet Skype-Videos in Broadcast-Infrastruktur ein

Skype-Videoanrufe in Unterhaltungsshows, Radiosendungen und andere Veranstaltungen in hoher technischer Qualität integrieren – das erlaubt das Video-Call-Management-System Quicklink TX.

Quicklink TX ermöglicht das gleichzeitige Übertragen und Empfangen mehrerer Skype-Anrufe via SDI und HDMI. Da sich Quicklink TX mit jedem Skype Account verbinden lässt, bieten sich hierdurch etliche neue Möglichkeiten der Audio- und Videoübertragung.

Der Quicklink bietet drei verschiedene Funktionen an: Er kann zum einen Videoanrufe empfangen und so beispielsweise weitere Gäste in Talkshows zuschalten. Jeder Skype-Benutzer kann von seinem Smartphone oder Rechner Video- und Audiodaten von jedem Ort der Welt an Quicklink TX senden. Außerdem ist es möglich Daten zwischen mehreren Systemen weiterzugeben, denn TX kann sowohl zum Senden als auch Empfangen von Audio und Video (SDI/ HDMI) verwendet werden, zum Beispiel wenn man mehrere Produktionsstandorte hat. Schließlich kann das System auch eigesetzt werden, um einem Skype-Benutzer einen Stream zu senden, was Konferenzschaltungen professionalisiert. In Deutschland wird es von Vision2see vertrieben.