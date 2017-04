NAB2017: Neuer Frame-by-Frame-Scanner von FilmFabriek

Verbesserter Frame-by-Frame-Scanner von FilmFabriek für verschiedene Filmformate und auch für stark beschädigte Filme.

FilmFabriek zeigt seine Frame-by-Frame-Scanner in der aktuellen Version. Der HDS+ wird weltweit von Filmarchiven und ihren Dienstleistern eingesetzt und ersetzt in die Jahre gekommene Filmabtaster.

Die auf der NAB gezeigten Neuheiten umfassen friktionslose große Rollen für die Formate 8mm, 16mm und 9,5mm Pathé, die es erlauben, auch beschädigte, spröde Filme zu digitalisieren und so für die Nachwelt zu retten. Außerdem ein automatisches LED-Leveling in Echtzeit, das den gesamte Dynamikumfang des Sensors nutzt, um so weniger Rauschen und mehr Detailauflösung auch in den dunklen Bildanteilen zu erreichen. Es ist mit dem HDS+ nun auch möglich, den Film rückwärts zu scannen. Neu ist auch ein magnetischer Tonkopf für 8mm-Film, bei 16-mm-Film kann sowohl die optische als auch eine magnetische Tonspur mit abgetastet werden.

Die Standard-Features des Scanners sind unverändert: Wetgate-Modul, Filmtransport ohne Greifermechanik, das heißt auch geschrumpftes Filmmaterial kann problemlos abgetastet werden, verschiedene Kameras können angeflanscht werden (2K, 4K…), Zoomoptik, um jedes Format in der vollen Auflösung scannen zu können.

Den HDS+ gibt es ab 25.000 US-$ inklusive einer 2K-Kamera.