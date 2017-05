NAB2017: SSD, Ladeplatte und NAS-Docks von G-Technology

Der Speicherspezialist G-Technology zeigte seine Produkte bei der NAB2017, darunter eine SSD mit USB-C-Anschluss, eine USB-C-Festplatte mit integrierter Ladefunktion und ein NAS, das Docks für Red-Speichermedien, C-Fast-Karten und SSD-Wechselmedien mitbringt.

G-Technology hat eine breite Palette mac-freundlicher Speichermedien im Angebot und zeigte diese auch im Rahmen der NAB2017. Dabei reicht das Angebot des Herstellers von sehr kompakten, mobilen SSDs und Festplatten bis hin zu größeren Rack-Mount-Systemen. Bei den Schnittstellen unterstützt G-Technology ebenfalls eine große Bandbreite, bis hin zu Thunderbolt 3 und USB-C.

Neu ist dabei eine mobile SSD mit USB-C-Anschluss, die zu den neuesten MacBooks passt: die G-Drive Slim SSD USB-C ist zu Nettopreisen ab rund 230 US-Dollar verfügbar. Als Kapazität stehen derzeit 500 GB oder 1 TB zur Verfügung, die schnelle USB-C-Verbindung mit theroetisch bis 10 Gb/s (USB 3.1 Gen 2) ermöglicht die schnelle Datenübertragung. Tatsächlich erreicht werden laut Hersteller bis zu 540 MB/s. Die Festplatte ist laut G-Technology schnell eingerichtet und wird per Bus mit Strom versorgt, kann also ohne separates Netzteil verwendet werden.

In der G-Drive-Familie gibt es auch ein externes Festplattenlaufwerk mit USB-C-Anschluss: das G-Drive USB-C. Es ist mit 4, 8 oder 10 TB Speicherkapazität verfügbar, zu Netto-Listenpreisen zwischen rund 200 und 500 US-Dollar. Eine Besonderheit besteht darin, dass man über die Platte, die ein eigenes Netzteil benötigt, auch den Laptop mit Spannung versorgen kann. Man kann also über die USB-C-Schnittstelle, über die etwa ein neues MacBook und diese externe Festplatte verbunden sind, auch den Laptop mit Spannung versorgen und dessen Akku laden (Leistungsabgabe bis 45 W). So reduziert man das Kabelgewirr und hat ein Netzgerät weniger am Set.

G-Rack und G-Speed sind NAS-Systeme von G-Technology für kleinere Post-Häuser und zur mobilen Verwendung am Set. Für diese Systeme bietet der Hersteller nun größere Platten mit bis zu 12 TB Kapazität und schafft auch nochmal höhere Datenraten bis zu zu 2.000 MB/s. Ein wichtiges Detail besteht darin, dass in den Steckplätzen dieser NAS-Systeme auch Docks für diverse mobile Speichermedien installiert werden können. Damit wird es sehr einfach und ohne Zusatz-Equipment möglich, Daten etwa von Red-Speichermedien, C-Fast-Karten oder Atomos-SSDs auf das NAS zu kopieren.