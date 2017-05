NAB2017: Fujinon zeigt E-Mount- und UHD-B4-Zooms

Neue Objektive der MK- und der UA-Baureihe von Fujinon stellte der Hersteller Fujifilm während der NAB2017 vor.

Im Grunde passiert es viel zu oft, dass irgendjemand den »Beginn einer neuen Ära« ausruft. Meistens stellt sich im Nachhinein heraus, dass die Wortwahl vielleicht doch ein wenig zu bombastisch ausgefallen war. Ob das auch bei Fujinon so sein wird, das wird die Zeit zeigen. In jedem Fall sah der Hersteller zur NAB2017 eine neue Ära heraufdämmern und kündigte in zwei Bereichen »The Dawn of a new Era« an.

Dabei ist das, was man vielleicht am ehesten als neue Ära betrachten kann, zunächst mal eher eine interne Angelegenheit von Fujinon, die jedoch tatsächlich weitreichende Folgen haben dürfte: Demnach investiert Fujifilm nicht mehr weiter in die Entwicklung neuer Fuijinon-HD-Objektive. Alle künftigen Objektive, die der Hersteller für den Broadcast- und/oder Cine-Markt konzipiert, sollen voll 4K-tauglich sein. Damit scheint zumindest von der Seite dieses Herstellers aus betrachtet, die HD-Ära zumindest in der Entwicklungsabteilung abgeschlossen zu sein. Die Produktion von HD-Objektiven wird wohl weiterlaufen, so lange es noch nennenswerte Nachfrage gibt.

Die Zielrichtung zeigte Fujifilm in einer Vitrine am Stand auch schon mal auf und sie heißt — wenig überraschend — 8K.

Cine-Zooms mit E-Mount: MK-Serie

Aber es gab durchaus greifbare Neuheiten am NAB2017-Stand des Unternehmens zu sehen: So zeigte der Hersteller die im Februar 2017 angekündigten Cine-Zooms der MK-Serie, die mit E-Mount ausgestattet sind (mehr Infos). Das MK18-55 mm T2.9 ist schon verfügbar, es wird zum Netto-Listenpreis von rund 3.600 Euro angeboten. Das MK50-135 mm T2.9 soll im Sommer 2017 folgen und rund 200 Euro mehr kosten.

Die beiden Objektive lassen sich mit E-Mount-Kameras und Camcordern wie etwa Sonys FS7 (Test) oder FS5 (Test) nutzen, also mit Single-Sensor-Kameras und DSLRs. Der Hersteller hebt besonders die Lichtstärke von T2.9 über den gesamten Zoombereich hervor.

Versionen für den Fujifilm X-Mount sind für Ende 2017 geplant. Das mechanische Design mit 0.8-Modul an den Skalenringen für Fokus, Zoom und Blende macht die Verwendung von Standard-Bedienelementen, wie zum Beispiel Follow-Focus und Fluid-Zoom an diesen Zooms ebenso ohne weitere Adapter möglich, wie die Verwendung von Funksteuerungen.

Die MK-Objektive bieten eine stufenlos einstellbare manuelle Blende, weisen kein Focus Breathing und auch kein Ramping auf und bieten einen 200-Grad-Ziehwinkel für präzises Schärfeziehen, so der Hersteller.

Neue UA-Objektive: 4K mit B4-Mount

Vor kurzem hatte Fujinon zudem drei neue Objektive innerhalb der UA-Baureihe angekündigt, das sind 4K-Objektive mit B4-Mount: einen kompakten, leichten Weitwinkel-, einen Ultra-Weitwinkel-Zoom, sowie ein neues 27fach-Studio-Objektiv (weitere Infos). Diese Objektive zeigte der Hersteller nun auch bei der NAB2017.

Die beiden Weitwinkelobjektive sind verfügbar, das 27x-Studioobjektiv will Fujifilm ab Juni 2017 ausliefern.

Die Netto-Listenpreise werden in der Größenordnung von ungefähr 40.000 für das UA18x5.5, 50.000 Euro für das UA14x4.5 und 70.000 Euro für das UA27x6.5 liegen (weitere Infos).