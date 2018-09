IBC2018: Neuer RAW-Codec von Blackmagic Design

Der neue Blackmagic RAW ist ein moderner Codec, der sowohl als Ersatz für RAW- als auch Video-Codecs entwickelt wurde.

Heute hat Blackmagic Design auf der IBC 2018 seinen neuen Codec Blackmagic RAW für seine URSA Mini Pro Kameras und DaVinci Resolve freigeben.

Blackmagic RAW ist ein moderner Codec, den wir als Ersatz sowohl für RAW- als auch Video-Codecs entwickelt haben. Ziel war es, dass der Codec sehr bedienfreundlich, schnell und qualitativ viel hochwertiger sein sollte.

BMD hat ein Video erstellt, das Blackmagic RAW in allen Einzelheiten vorstellt. Hier ist es zu sehen!

Schneller und schlauer

Blackmagic RAW ist viel intelligenter als simple RAW-Containerformate wie CinemaDNG, den BMD bislang verwendet hat. Er „versteht“ nämlich die Eigenschaften des Bildsensors und die Color Science der Kamera. Das heißt, man erhält viel filmischer aussehende Bilder in einer im Vergleich zu den kleineren Dateien wesentlich besseren Qualität.

Ein bemerkenswertes Feature ist auch die technische Gestaltung von Blackmagic RAW selbst. Das Demosaicing wurde teilweise in die Kamera verlegt und dieser Teil des Verarbeitungsprozesses durch die Hardware der Kamera beschleunigt. Weil Blackmagic RAW die Software nicht mit vielen Verarbeitungsaufgaben belastet, kann sehr viel schneller wiedergegeben und gerendert werden.

Überdies behält der Nutzer die volle Kontrolle über RAW-Einstellungen wie ISO, Weißabgleich, Kontrast, Sättigung und benutzerdefinierte Farbräume. Blackmagic RAW bietet umfangreichen Metadaten-Support, einschließlich der Metadaten, die der Benutzer in Filialdateien selbst eingeben kann. Hinzu kommen außerdem GPU- und CPU-Beschleunigung, die neue Blackmagic Design Generation 4 Color Science, verschiedene Optionen für die Kodiermethoden „Constant Quality“ oder „Constant Bitrate“ und mehr.

Modernes RAW‑Format

Blackmagic RAW wurde gleichermaßen als Ersatz für Video- und RAW-Formate entwickelt. Er ist Video-Codecs deutlich überlegen, weil Blackmagic RAW Bilder nicht durch eine 4:2:2-Farbunterabtastung begrenzt sind. Blackmagic RAW generiert nun im Gegensatz zu andere RAW-Formaten wie CinemaDNG eine einzige Datei, ist kameraseitig hardwarebeschleunigt wird.

Mächtige Metadaten

Blackmagic RAW kann Metadaten in die generierte BRAW-Datei selbst einbetten oder sie in einer zusätzlichen Filialdatei hinzufügen. So können Nutzer ihre eigenen Metadaten verwenden. In der Praxis könnte das so ablaufen: Sie zeichnen in Blackmagic RAW komplett mit den Einstellungen der Kamera auf. Nehmen Sie später noch RAW-Anpassungen in DaVinci Resolve vor, können Sie diese Infos in einer Filialdatei ablegen. Dann können alle anderen Softwares, die diese Dateien lesen können, auch auf diese Anpassungen zugreifen.

Sehr wirkungsvoll ist der Einsatz von „Video“-Gamma. Wenn auf der URSA Mini Pro Kamera „Video“-Gamma vorgeben wird, sieht man beim Bearbeiten der Dateien die Video-Gamma-Werte. Das geschieht über die Metadaten in der Datei, die der Software mitteilen, dass in den Dateien Video-Gamma-Werte enthalten sind. Zusätzlich liegen darin auch noch die „Film“-Gamma-Werte.

Bei der Farbkorrektur der Bilder, gibt es keine Probleme mit abgeschnittenen Weiß- und Schwarzpegeln, da der gesamte Film-Dynamikumfang vorhanden ist. Wenn die Schwarzwerte hochgezogen oder die Weißwerte reduzieren werden, taucht die gesamte Zeichnung wieder auf!

SDK Library für Entwickler

Support für Blackmagic RAW lässt sich leicht in jede Software integrieren, da die gesamte Downstream-Softwareverarbeitung in eine einzige Softwarebibliothek gesteckt wurde, die für Entwickler kostenfrei zur Verfügung stehet. Da es diese Bibliothek für Mac, Windows und Linux gibt, ist die Komplexität der Anwendung von Blackmagic RAW kein Thema mehr. Die SDK Library liefert nämlich auch das Know-how zum Lesen der Filialdaten, zum Einstellen der RAW-Parameter und enthält obendrein noch die gesamte Color Science.

Dadurch wird eine einheitliche Bilddarstellung auf verschiedenen Softwares und über verschiedene Betriebssystemplattformen hinweg gewährleistet. Da auch DaVinci Resolve 15.1 diese Library verwendet, kann man jegliche Änderungen an RAW-Einstellungen, die in DaVinci Resolve vorgenommen wurden, auch in anderen Programmen sehen. Zusätzlich wurde eine einfache App namens Blackmagic RAW Player entwickelt, mit der Blackmagic-RAW-Dateien gesichtet werden können.

Kosten und Verfügbarkeit

Das Update ist kostenlos. Wer eine Blackmagic URSA Mini Pro besitzt, kann sich eine Public-Beta-Version herunterladen, das die Kamera um Blackmagic RAW erweitert und sie überdies mit Blackmagic Design Generation 4 Color Science aufrüstet.

So kann sofort in Blackmagic RAW gedreht werden, denn heute wird auch eine neue Version von DaVinci Resolve 15.1 freigegeben. In dem Release stecken mehrere neue Features, das wichtigste ist der Support für Blackmagic RAW.

Wer mit Musterdateien in Blackmagic RAW experimentieren möchte, kann sich die Dateien mit den Originalkameradaten von der BMD Website herunterladen. Zu den Dateien gelangt man über www.blackmagicdesign.com/de, auf der URSA Mini Pro Produktseite. Dort gibt es einen neuen Tab namens „Blackmagic RAW“ mit näheren Einzelheiten und den Dateien zum Downloaden.

Von der Produktwebseite kann auch den Blackmagic RAW Player herunterladen werden, um die Dateien abzuspielen. Wer gleichzeitig die neue Version von DaVinci Resolve herunter lädt, kann Colorgradings an den Dateien ausprobieren.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der BMD Website.