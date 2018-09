IBC2018: Sony stellt neuen tragbaren NXCAM-Camcorder vor

Sony stellt neuen tragbaren NXCAM-Camcorder vor

Der HXR-NX200 bietet durch den 1,0“-Exmor R™-CMOS-Bildsensoreine hohe Empfindlichkeit – drei unabhängige manuelle Objektivringe und Clear Image Zoom in 4K/HD

Sony hat auf der IBC 2018 den neuen NXCAM-Handheld-Camcorder HXR-NX200 vorgestellt. Er wurde speziell an die Anforderungen professioneller Videofilmer und Filmemacher angepasst und bietet hochauflösende 4K-Bilder und eine natürliche Farbwiedergabe. Der kostengünstige HXR-NX200 liefert Videofilmern alle professionellen Funktionen und punktet mit einem robusten, aber dennoch kompakten Gehäuse.

Hochwertige 4K/HD-Bilder

Der HXR-NX200 bietet nicht nur HD-Funktionen, sondern auch die Möglichkeit, hochauflösende 4K-Inhalte aufzuzeichnen. Damit ist der Camcorder die interessante Wahl für Filmemacher, die an 4K-Produktionen beteiligt sind. Der große 1,0“-Exmor R™-CMOS-Bildsensor von Sony mit 14,2 Megapixeln sorgt für eine hohe Empfindlichkeit. Außerdem bietet der neueste NXCAM-Camcorder dem Benutzer die Flexibilität, Aufnahmen in 4K zu drehen und diese in der Postproduktion für den Schnitt in HD ausgeben zu lassen.

Diese Weiterentwicklung basiert auf der Rückmeldung von Kunden sowie der Nachfrage auf dem Markt und ermöglicht die Aufnahme von lebendigeren, tieferen und satteren Farbvariationen. Hauttöne wirken natürlich – unabhängig von der Beleuchtung. Die ausgeglichene und naturgetreue Farbwiedergabe ist ideal für die Aufzeichnung von Live-Veranstaltungen und Hochzeiten sowie Seminaren.

Funktionen zur Unterstützung von professionellen Aufnahmen und Workflows

Der HXR-NX200 ist mit einem 29 mm-Weitwinkel-G-Objektiv ausgestattet. Drei unabhängige manuelle Objektivringe ermöglichen es, Fokus, Zoom und Blende separat, besser und schneller einzustellen. Der 12-fache optische Zoom wird mit der einzigartigen By Pixel Super Resolution-Technologie von Sony, Clear Image Zoom, noch einmal deutlich verbessert – zum 24-fachen Zoom in HD und 18-fachen Zoom in 4K.

Dank des integrierten 4-stufigen ND-Filters ist der HXR-NX200 auch in puncto Schärfentiefe und Empfindlichkeit sehr anpassungsfähig.

Durch die Kopplung des NXCAM-Camcorders HXR-NX200 mit Sonys Live-Produktionsvideomischer

MCX-500 für mehrere Kameras und der Fernbedienung RM-30BP entsteht ein einfaches und kostengünstiges Produktionssystem, mit dem Filmemacher Veranstaltungen problemlos live und in HD übertragen können.

Der HXR-NX200 bietet innerhalb des NXCAM-Sortiments ein weiteres Aufnahmeformat: er kann 4K-Material im XAVC S-Format mit 100 Mbit/s aufnehmen. Dabei sorgt die höhere Bitrate für eine bessere Bildqualität. Darüber hinaus verfügt der Camcorder über zwei Mediensteckplätze und bietet dank Relay- und gleichzeitiger Back-up-Aufnahmen eine längere Aufnahmezeit und höhere Workflow-Flexibilität. Durch den integrierten MI-Schuh von Sony können professionelle Audioempfänger der UWP-D-Serie, wie etwa UWP-D11/D12, problemlos ohne Kabel und mit optimaler Akkueffizienz angeschlossen werden.

Der HXR-NX200 ist ab Oktober 2018 für 2.200 Euro erhältlich und wird auf der IBC 2018 auf dem Sony-Stand 13.A10 in der Elicium Hall, RAI Amsterdam, vorgestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pro.sony/ibc