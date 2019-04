NAB2019: 4K-HDR-Studiokamera HDC-5500 von Sony

Die HDC-5500 ist eine Kamera mit drei 2/3-Zoll-Sensoren — aber in 4K und HDR.

Mit drei 2/3-Zoll-Sensoren passt die HDC-5500 von Sony von einigen Aspekten her in das klassische Muster von Studiokameras — ist aber in 4K und HDR (HLG und S-Log3) ausgelegt, mit der weiteren Besonderheit, dass es sich um eine Global-Shutter-Kamera handelt. Laut Sony ist die HDC-5500 damit die erste Kamera dieses Typs überhaupt. Die Sensoren sind als CMOS-Wandler realisiert und Sony nennt die Kamera als Flaggschiff im 4K-HDR-Bereich.

Für die Kamera hat Sony einen neuen, internen 4K-Prozessor ausgelegt und ermöglicht direkten 4K-Output aus dem Kamerakopf. Die Lichtempfindlichkeit beträgt F10, der Signal/Rausch-Abstand liegt laut Sony bei 62 dB in HDR.

Die HDC-5500 ist auch eine Slomo-Kamera: In 4K schafft sie 2x-, in HD 8x-, 6x-, 4x- und 3x-Bildrate.

Für die Kamera hat Sony auch eine neue CCU entwickelt: ein 3-HE-Gerät mit halber Rackbreite. Die CCU bietet SMPTE ST2110 und NMOS IS-04/05 für IP an, aber auch eine 12G-SDI-Schnittstelle. Weiterhin gibt es einen Glasfaseranschluss als Dual-4K-Baseband-Stream. Die Verbindung zwischen CCU und Kamera ist mit Triax oder Glasfaser möglich.

Die Kamera bietet auch eine »Wireless Side Panel Option«, also die Möglichkeit für Drittanbieter, einen kabellose Übertragung direkt integrieren zu können.

Die Kamera bietet eine »Portable License«, also ein Möglichkeit, per Code nur die Funktionalität freizuschalten, die auch tatsächlich gebraucht wird. Eine HD-HFR- und eine 4K-Lizenz soll zwischen Kameras übertragbar sein.

Die HDC-5500 soll ab Mai 2019 lieferbar sein.