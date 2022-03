EVS: neue Produkte bei der NAB2022

Bei der kommenden NAB will sich EVS hauptsächlich auf LiveCeption, MediaCeption und MediaInfra konzentrieren.

Die EVS-Produkte LiveCeption, MediaCeption und MediaInfra sieht der Hersteller als treibenden Kräfte im eigenen Portfolio. Sie ermöglichen die Erstellung von Live-Replays und -Highlights, sorgen für einen schnellen Content-Turnaround bei jeder Show und bieten die neuesten Technologien im Bereich Medieninfrastruktur.

Mit Live-Demos will EVS die einzelnen Lösungspakete zeigen und vorstellen, wie die Produkte von EVS kombiniert werden können, um damit Inhalte mit hoher Flexibilität und Effizienz zu erstellen und zu verwalten.

Live-Produktionen

In diesem Bereich stellt EVS LiveCeption-Lösungen für Ü-Wagen- und Flypack-Einsätze vor. Dabei will das Unternehmen besonders die Flexibilität in Bezug auf Videostandards und Workflows zeigen, einschließlich des wachsenden Bedarfs an Remote- oder At-Home-Betrieb.

EVS bietet zwei verschiedene LiveCeption-Lösungen an: LiveCeption Signature für High-End-Produktionen und LiveCeption Pure für den Einsteigerbereich, die beide am Messestand zu sehen sind.

LSM-Via ist dabei eine Schlüsselkomponente der LiveCeption-Signature-Lösung, und wird zum ersten Mal seit ihrer Markteinführung im Mai 2020 auf einer großen Messe zu sehen sein (Meldung).

LSM-Via wurde schon bei vielen internationalen Veranstaltungen des vergangenen Sommers eingesetzt und in einer zunehmenden Anzahl von mobilen Einheiten auf der ganzen Welt integriert. Bei der NAB können die Besucher aber diese IP-basierte Lösung auch aus erster Hand erleben.

Neu ist die gemeinsame UX für alle XT-Via- und XT-Go-Server, diese Bedienoberfläche bietet die Geschwindigkeit und Flexibilität, die in schnelllebigen Umgebungen erforderlich ist, und ermöglicht den Einsatz von dezentralen und verteilten Arbeitsabläufen, so der Hersteller.

Im Zusammenhang mit den LiveCeption-Lösungen wird EVS auch den cloud-basierten Superzeitlupen-Service XtraMotion hervorheben (Meldung). Dieser Service kann über die LSM-Via-Remote genutzt werden: Beliebiges Videomaterial kann damit via Cloud per Frame-Interpolation in hochwertige Superzeitlupen-Wiedergaben verwandelt werden.

Eng verzahnt mit den Live-Broadcast-Lösungen können MediaInfra-Lösungen von EVS eingesetzt werden: So bietet Neuron Echtzeitfunktionalität für HDR-Konvertierung und JPEG-XS-Komprimierung — mit niedriger Latenz. Als übergreifende Kontroll- und Überwachungsebene fungiert Cerebrum, das mit einer neuen SDN-Lizenz ausgestattet ist.

Voll in diese Infrastruktur intergrierbar, ist der software-definierte Videomischer Dyvi von EVS, der ebenfalls gezeigt wird. Er bietet eine offene IT-Architektur, daher kann er nicht nur mit Steuersystemen wie Cerebrum genutzt werden, sondern auch mit Automatisierungssystemen von Drittanbietern.

Asset Management, Infrastreuktur-Produkte

EVS wird bei der kommenden NAB auch seine umfassenden Asset-Management-Lösungen vorstellen, die den reibungslosen Übergang von älteren SDI-Umgebungen zu IP und darüber hinaus ermöglichen sollen.

MediaCeption Signature ist die neueste Generation der End-to-End-Content-Management-Lösung von EVS, die eine schnelle Bearbeitung von Inhalten vom Ingest und Import bis hin zum Playout in jeder Produktionsumgebung gewährleistet, so der Hersteller. MediaCeption Signature ist demnach die Antwort auf die zunehmende Anzahl von Medieninhalten und die Vervielfältigung digitaler Plattformen und bietet einen einheitlichen Ansatz für das Content Management, der schnellere und effizientere Arbeitsabläufe ermöglicht.

Lösungen von EVS verwenden etwa LUT-basierte und adaptive Methoden für die SDR/HDR-Konvertierung, so dass Broadcaster ihre Inhalte nahtlos von einer Stufe zur nächsten verschieben und in jeder Situation die höchste Qualität der SDR- und HDR-Ausgabe gewährleisten können, führt der Hersteller aus.

Die Umstellung von SDI auf IP ist eine weitere technologische Herausforderung, der sich Broadcaster stellen müssen. Hierfür bietet EVS MediaInfra Strada an und zeigt das System bei der NAB. Die schlüsselfertige SDI/IP-Routing-Lösung dient als Drop-in-Ersatz für SDI-Router und ermöglicht einen einfachen, broadcast-freundlichen Übergang zu IP-basierten Infrastrukturen.