Logic zeigt Use Case für Live-Cloud-Produktion am AWS-Stand

Logic Media Solutions implementiert und betreut die Demo Area zu Broadcast- und Live-Produktion am Stand von Amazon Web Services (AWS) während der IBC 2024.

Logic zeigt seine branchenführende Expertise durch die Umsetzung eines Live Use Cases, der auf einem realen Projekt mit der European League of Football (ELF) basiert. Der Use Case demonstriert die Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit cloud-basierter Produktionstechnologien unter Verwendung von AWS und Logics Portal und wird am Stand als voll funktionsfähiges Produktionssystem mit direktem Zugang zur AWS-Cloud gezeigt.

Für die Demonstration bildet AWS mit seinen Diensten das Infrastruktur-Rückgrat, darunter Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), das Produktionen auf zuverlässige und skalierbare Weise unterstützt, sowie AWS Elemental MediaConnect zur Verteilung der Signale. Das System umfasst zudem Logics Portal sowie weitere Tools von zusätzlichen Partnern.

Zur Umsetzung dieses Use Cases implementiert Logic eine durchgängige Cloud-Umgebung basierend auf den Vizrt Live Production Solutions, die über NDI miteinander verbunden sind. Viz Vectar Plus (TriCaster Vectar) übernimmt das softwarebasierte Video-/Audio-Switching, während die Viz Engine in Echtzeit Grafiken rendert. Virtuelle Augmented Reality (AR) wird durch Viz Arena unterstützt, während Viz 3Play 3PV Replays und Zeitlupen gewährleistet, sodass die Zuschauer jedes Moment des Spiels hautnah erleben können. Die gesamte Grafiklösung wird durch die speziell für die ELF entwickelte Netventure-Software ergänzt.

Nachdem die produzierten Inhalte erstellt sind, wird die Live-Transcoder-Software von Comprimato verwendet, um die Produktionssignale von NDI auf SRT umzuwandeln, was die Flexibilität und Qualität der Live-Streams verbessert. Die umweltfreundliche, GPU-basierte Video-Codierungs- und Transcodierungs Power des Systems gewährleistet eine effiziente und hochwertige Übertragung, die den hohen Anforderungen der Live-Sportproduktion gerecht wird.

Darüber hinaus ermöglicht die Integration der LiveU-Codierungslösungen eine Multi-Kamera-basierte Live-Berichterstattung, die während der aktuellen ELF-Saison zur Produktion von bis zu sechs Live-Spielen pro Tag genutzt wurde. Auf der IBC wird diese Technologie eingesetzt, um Live-Signale direkt vom LiveU-Stand zu präsentieren und so die Echtzeitfähigkeiten cloud-basierter Sportübertragungen zu demonstrieren.

In diesem Use Case spielt das Portal-Framework mit seinen Komponenten Portal.connect, Portal.workstation und Portal.voice eine zentrale Rolle bei der Orchestrierung des gesamten cloud-basierten Produktionssetups. Als zentraler Hub verwaltet Portal effizient alle Amazon EC2-Instanzen, Kapazitätsreservierungen und die Bereitstellung kritischer Tools wie Viz Now, das die automatisierte, One-Click-Erstellung von Live-Produktionsumgebungen in der Cloud ermöglicht. Durch die nahtlose Integration verschiedener Komponenten – vom Video- und Audio-Switching bis hin zu Echtzeit-Grafik-Rendering – sorgt Portal dafür, dass der Broadcast-Workflow nicht nur optimiert, sondern auch äußerst reaktionsfähig auf die dynamischen Anforderungen der Live-Sportproduktion ausgerichtet ist. Diese umfassenden Verwaltungsmöglichkeiten machen Portal zu einem unverzichtbaren Asset für die Bereitstellung hochwertiger, skalierbarer und zuverlässiger Übertragungen, wie es im European League of Football (ELF) Use Case auf der IBC Messe demonstriert wird.

Ein besonderes Highlight der Präsentation wird die Premiere von Logics fortschrittlicher Kommentarlösung sein, die das Portal.voice-Modul und Lama Automix-Software umfasst. Dieses innovative System ermöglicht es Kommentatoren weltweit, mit extrem geringer Latenz in Übertragungen zu arbeiten und sich nahtlos in die Live-Produktionen zu integrieren. Das in Zusammenarbeit mit MakeProX entwickelte Kommentarpult bietet den Kommentatoren eine intuitive, haptische Benutzeroberfläche, die sich direkt über NDI in die Produktionsumgebung integriert.

Das ELF-Projekt am IBC-Stand von AWS verdeutlicht die Leistungsfähigkeit der Cloud-Technologie in der Live-Sportberichterstattung. Während der IBC und mit dem von Logic implementierten Setup wird AWS ein Live-Spielszenario nachstellen, das zeigt, wie ihre fortschrittlichen Systeme alle Aspekte der Live-Produktion verwaltet, von nahtlosem Switching bis hin zu immersiven AR-Erlebnissen. Dieser Use Case ermöglicht es den Besuchern, eine realistische Broadcast-Umgebung zu erleben und die Effizienz und Qualität zu sehen, die durch den Einsatz der Lösungen von AWS und Logic erreichbar sind.