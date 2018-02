Olympische Spiele Pyeongchang 2018 bei Eurosport

Die Eurosport-Mutter Discovery hat zwar auch Sublizenzen für die Berichterstattung von den Olympischen Spielen an ARD und ZDF verkauft, wird aber auch selbst über Eurosport umfangreich von den Winterspielen im koreanischen Pyeongchang berichten.

Eurosport will mit seiner Berichterstattung die Olympischen Spiele einem breiteren und vor allem jüngeren Publikum zugänglich machen, so die Sendergruppe. Mit einer umfassenden Multi-Plattform-Strategie wolle man die Athleten und den Sport in den Mittelpunkt der Berichterstattung rücken. Für den Zuschauer in Deutschland bedeutet dies, dass er bei Discovery/Eurosport die Möglichkeit haben wird, die Olympischen Winterspiele über unterschiedliche Plattformen zu verfolgen.

Eurosport 1 ist dabei das Herzstück der Olympia-Berichterstattung in Deutschland und wird 24 Stunden nonstop aus Pyeongchang auf Sendung sein – frei empfangbar. Der Frauensender TLC wird zum zweiten Olympia-Kanal im Free-TV und unter anderem live und exklusiv alle Eiskunstlauf-Events übertragen. Zudem berichtet der Pay-TV-Sender Eurosport 2 live vom olympischen Eishockey-Turnier.

Übertragung in 48 Ländern

Discovery Communications und Eurosport übertragen die Olympischen Winterspiele in 48 Länder. Im Live-Streamingangebot beim Eurosport Player werden über 4.000 Stunden Olympia-Programm zu sehen sein, davon 900 Stunden live. Ein eigenes Reporterteam vor Ort soll exklusiven digitalen Content produzieren. Dazu gibt es Echtzeitdaten, News, Videos, Zeitplan, Ergebnisse, Medaillenspiegel und exklusive Infos zum Team Deutschland auf eurosport.de.

Partnerschaft mit Snapchat

Teil des Konzepts sind Werbe- und Content-Partnerschaften. So soll es beispielsweise für Snapchat-User in Europa nutzergenerierten Content und exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke geben. Der neue »Discover Channel« soll Features wie Vollbildgrafiken, Text-Overlays, Animationen und Soundoptionen bieten, um Inhalte kreieren und teilen zu können.

Technologie und Innovation

Innovation stehe an erster Stelle, sagt der Sender, und will dank Echtzeit-Daten und moderner Produktions-Technologie neue Sendeformate präsentieren. Ein Highlight soll das neue Eurosport Cube-Studio werden, in dem Augmented Reality und erweiterte Dateninfos in einer interaktiven Umgebung kombiniert werden. Die Eurosport-Experten können hier die Feinheiten ihrer Sportarten erklären und entscheidende Szenen analysieren.

In der Eurosport-Reihe »Sports Explainers« werden demnach mittels Augmented Reality und relevanten Daten spezifische Aspekte der einzelnen Wintersportarten aus einem ganz neuen Blickwinkel erläutert.

Beispielvideo: Sports Explainers



Studios und Locations

Neben der ausführlichen Live-Übertragung gibt es drei Studios für die deutsche Olympia-Produktion von Eurosport. Eines befindet direkt im Deutschen Haus in Pyeongchang. Von dort kommt die tägliche Live-Show um 15:30 Uhr.

Das zweite Studio befindet sich in Unterföhring bei München, in den Räumen von MTI Teleport. Von hier aus werden die Live-Übertragungen ab 1 Uhr nachts produziert sowie die Höhepunkte des Tages präsentiert.

Im dritten Studio findet täglich um 20:15 Uhr die zweistündige Prime-Time-Show mit Studiogästen statt. Plazamedia setzt diese Produktion für Eurosport in Ismaning um.

The Cube – Augmented Reality

Mit dem Studio »The Cube« hat Eurosport eine visuell einzigartiges Virtual Reality-Umgebung entwickelt, die erstmals im November von Eurosport präsentiert wurde. Erstmalig bei den Olympischen Winterspielen wird das Studio Augmented Reality, erweiterte Daten und 360 Grad-Grafiken kombinieren, um ein umfassendes und interaktives Umfeld zu erschaffen, um zuvor nicht verfügbare Einblicke zu kreieren und noch detailliertes Wissen zu allen Wintersport-Disziplinen zu vereinen.

Präsentiert werden diese neuartigen Einsichten während der Spiele von mehreren Experten des Wintersports, darunter der sechsfache Medaillengewinner Bode Miller (Ski Alpin), Deutschlands Olympiasieger im Skispringen Sven Hannawald und Martin Schmitt, oder auch die schwedische Eishockey- und NHL-Legende, sowie Doppel-Olympiasieger Peter Forsberg. Erster »The Cube«-Protagonist ist Sven Hannawald – dabei erklärt er interaktiv die perfekte Landung beim Skispringen.

Peter Hutton, CEO von Eurosport, sagt: »Zwei Jahre voller intensive Planungen und großer Ambitionen sind bei den Vorbereitungen zu Pyeongchang 2018 vergangen. Wir freuen uns sehr, heute unsere hochmodernen Studios, die während den Spielen zum Einsatz kommen, vorstellen zu können. Besonders „The Cube“ ist eine hervorragende Möglichkeit, unsere Analysen von der reinen 2D-Ansicht auf dem Bildschirm loszulösen und unseren Experten mit ihrem gesamten Körper die perfekte Plattform zu bieten, um die für den Zuschauer oft schwer erklärbaren technischen Feinheiten verständlich zu vermitteln. Die gesamte Produktion von Eurosport, von „The Cube“ bis zu den Studios vor Ort, wird es den Zuschauern in Europa möglich machen, die Olympischen Spiele aus jedem Blickwinkel, mit neuen Einblicken und nie zuvor dagewesenen Expertise täglich rund um die Uhr mitzuerleben.«

Expertenteam

Das gesamte Team ist laut Eurosport seit Jahren im Wintersport zuhause und hat alle Disziplinen und Athleten bereits seit Saisonstart durchgehend begleitet. Mehr als 150 Experten, darunter 58 Olympiateilnehmer und zahlreiche Olympiasieger, sind in Pyeongchang im Einsatz, darunter bekannte ehemalige Leistungssportler wie Peter Forsberg (Eishockey), Bode Miller, Kjetil Andre Aamodt, Lasse Kjus, Anja Pärson (alle Ski Alpin) oder Magdalena Forsberg (Biathlon). Zum Olympiateam für Deutschland zählen unter anderem Sven Hannawald, Martin Schmitt (Skispringen), Michael Greis (Biathlon), Anni Friesinger-Postma (Eisschnelllauf) und André Lange (Bob).

Sendungen im Überblick

»Zwanzig18 – Die Olympia Show«

Jeden Abend zur besten Sendezeit läuft um 20:15 Uhr auf Eurosport 1 und TLC »Zwanzig18 – Die Olympia Show«: eine Primetime-Show, die sportliche Höhepunkte des Olympiatages mit Entertainment kombinieren will.

In einem Mix aus Sport, Comedy, Spielen, Talk und Live-Musik bereitet Eurosport die großen Olympia-Momente für eine neue, breitere Zielgruppe auf und lässt mit prominenten Gästen aus Sport, Show und Unterhaltung im Studio in München den Olympiatag ausklingen, so der Sender. Durch den Abend führen Marco Schreyl und Julia Kleine, die als Moderatorenpaar für Show und Sport stehen. Unterstützt werden sie von Max Zielke, der verfolgt, was auf den Social-Media-Kanälen in Sachen Olympia stattfindet.

»Dein Olympia Live«

Birgit Nössing, Oliver Sequenz und Simón Albers melden sich in »Dein Olympia Live« zwischen den Live-Wettbewerben täglich live aus dem Olympia-Studio in München und fassen die spannendsten Szenen, aktuelle Olympia-News und die Höhepunkte des Tages zusammen.

»#Team D – Live aus dem Deutschen Haus«

Das Deutsche Haus ist der Treffpunkt für Sportler, Journalisten, Wirtschaftspartner und Vertreter aus Politik und Gesellschaft vor Ort bei den Olympischen Spielen. Als offizieller Medienpartner des DOSB berichtet Eurosport täglich live von dort und will Einblicke in das Herzstück des deutschen Olympiateams bieten.

Im Programmformat »#TeamD – Live aus dem Deutschen Haus« melden sich der ehemalige Leistungssportler Fabian Hambüchen und Moderator Sascha Kalupke täglich von 15:30 bis 16:30 Uhr deutscher Zeit live aus dem Eurosport-Studio: Sie feiern mit den deutschen Medaillengewinnern und Olympioniken. Ausgestattet mit einer mobilen Kamera fangen sie die Emotionen sowie Atmosphäre im Deutschen Haus ein.

