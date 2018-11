Radsport: Archivieren auf Silent Bricks

Der Saarländische Rundfunk ist verantwortlich für die Übertragung der internationalen Radsportveranstaltungen in der ARD. Archiviert werden die Aufnahmen auf Silent Bricks von Fast LTA.

Der Saarländische Rundfunk ist im öffentlich-rechtlichen Senderverbund der ARD zuständig für die Berichterstattung internationaler Radsportveranstaltungen. Seit über 30 Jahren ist Stefan Krieger Teil des Teams und heute für die technische Leitung und die Planung zuständig. Angefangen hat Stefan Krieger als Cutter. Mit der Zeit wuchsen die Aufgaben, und aktuell verantwortet er die komplette Technik, die für die Live-Übertragung und die Aktivitäten am Rande, wie Interviews und Zusammenschnitte für die Sportschau, nötig sind. »Wir mussten immer sehr flexibel sein«, sagt er rückblickend. »Mit der Digitalisierung sind die Anforderungen aber überproportional gestiegen.« Das betrifft insbesondere die Archivierung der Aufnahmen. Um für die künftigen Radsportjahre gerüstet zu sein, entschied man sich für die Anschaffung eines kompakten und mobilen Systems und fand dafür das Silent Brick System von Fast LTA. Auf einem Silent Brick mit 16 TB Nettokapazität lässt sich so ein komplettes Radsportjahr archivieren. Ziel war es, kompakt soviel Videomaterial wie möglich verfügbar zu machen, um den Redakteuren einen größeren Spielraum bei der Berichterstattung zu geben.

Vom Band zu XDCAM

Früher wurden die Bänder nach den Veranstaltungen im Zentralarchiv überspielt und dann wiederverwendet. Berichte konnten mit der nötigen Zeit erstellt werden. Durch die Zunahme an Einstellungen und Kameras sowie den steigenden Bedarf an Hintergrundmaterial ist auch der Speicherbedarf gestiegen. Bis vor kurzem legten Stefan Krieger und seine Kollegen die zu archivierenden Beiträge auf XDCAM ab. Pro Scheibe konnte so bei einer Kapazität von 128 Gigabyte nur maximal 5 Stunden Material gespeichert werden, denn gedreht wird auf XDCAM HD 422. Bei drei Wochen Veranstaltung summierte sich die Anzahl der Disks sehr schnell auf bis zu 60 Scheiben. Da die Menge der Daten aber weiter zunehmen wird, musste eine neue Lösung Abhilfe schaffen.

Ein Radsport-Jahr auf einem Silent Brick

Zusammen mit dem auf Lösungen für Video und Fernsehen spezialisierten Systemhaus Media Online stellten Stefan Krieger und seine Kollegen von der SR Technik eine Bedarfsanalyse auf. Ziel sollte es sein, soviel Sendematerial wie möglich, so mobil wie möglich, vorzuhalten. Bei der Analyse verschiedener Speichersysteme fiel die Entscheidung für Fast LTA. Media Online kennt die Systeme des Münchner Herstellers sehr gut. Auf dem Silent Brick System lassen sich große Datenmengen auf offline-fähigen Modulen, den Silent Bricks, speichern. Diese sind dann sicher einzeln transportierbar. Die Lesegeräte, die Silent Brick Drives, können platzsparend mit nur einer 19-Zoll-Höheneinheit in jedem Übertragungswagen installieren werden.

»Von der Art und Weise her funktioniert das wie früher mit Betacam-Bändern, nur mit dramatisch höherer Kapazität« – Stefan Krieger

Bei der Hochrechnung der benötigten Speichergröße stellte sich heraus, dass auf die 24 TB-Version (16 TB netto bei höchster Sicherheits-Einstellung) des Silent Bricks die Aufzeichnungen eines ganzen Radsport-Jahres passen sollten. »Das System ist also wie maßgeschneidert für unseren Einsatz«, so Stefan Krieger. Da nun auf die XDCAM-Scheiben verzichtet werden kann, ist die Anschaffung der Silent Bricks im Vergleich sogar günstiger. Um weitere Daten ebenfalls verfügbar zu halten, entschied sich der Saarländische Rundfunk für die Anschaffung von zwei Silent Bricks, da das Silent Brick Drive zwei Slots zur Verfügung stellt. Ein Silent Brick wird für die Archivierung der Aufnahmen genutzt, der andere enthält Grafiken, Fotos, Musik und Jingles, die regelmäßig bei Einspielern eingesetzt werden. Jedes Jahr wird ab sofort ein weiterer Silent Brick beschafft und ist, dank der geringen Maße, problemlos im Ü-Wagen oder im verfügbaren Koffer transportierbar.

Flexibel alle Aufnahmen dabei

Stefan Krieger ist mit dem neuen Einsatzszenario zufrieden. Ab sofort können über die Verschlagwortung in der ARD-übergreifend genutzten FESAD Datenbank spektakuläre Ereignisse und Orte und Interviews mit Gewinnern und Verlierern den Redakteuren vor Ort unmittelbar zur Verfügung gestellt werden. Die Zuschauer erhalten damit eine noch abwechslungsreichere Berichterstattung von den beliebten Sport-Events.

Silent Brick System

Das Silent Brick System ist eine flexible Speicherarchitektur auf Basis herausnehmbarer Speicher-Container, den Silent Bricks, die mit handelsüblichen Festplatten oder SSDs bestückt sind. Dabei kombinieren die Münchner Storage-Experten eine ganze Reihe fortschrittlicher Technologien mit dem Ziel, dass keinerlei Daten verloren gehen können. Das transportable Speichermedium, der Silent Brick, der bis zu 24 TB (brutto) speichern kann und diese wahlweise mit dual oder triple Parity, oder durch Erasure Coding mit vier Redundanzen absichert, ist dabei das Kernstück. Das Silent Brick System kann beliebig bis über mehrere Petabytes Kapazität erweitert werden.