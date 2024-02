RefCam erstmals in der Bundesliga im Einsatz

Eine RefCam kommt bei der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg zum Einsatz.

Am 25.02.2024 kommt erstmals bei einem Spiel der Bundesliga eine RefCam zum Einsatz. Die kleine Spezialkamera wird während der Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, live bei DAZN) am Headset des Schiedsrichters angebracht und filmt Spielgeschehen aus seiner Perspektive. Anlass ist eine Produktion des Internationalen Produkt-Portfolios der DFL, in der das Schiedsrichter-Team begleitet wird.







Die Bilder werden nicht in die Live-Übertragung oder die Spielzusammenfassungen der Begegnung eingebunden. Das aufgenommene Material wird für eine rund halbstündige Reportage mit dem Titel »Referees Mic‘d up – Bundesliga« verwendet, das die DFL produziert und ab dem 12. März ihren nationalen und internationalen Medienpartnern zur Veröffentlichung bereitstellen wird. Die Freigabe zur Nutzung der RefCam erfolgte durch das International Football Association Board (IFAB) und in enger Abstimmung zwischen der DFB Schiri GmbH, der DFL und den beteiligten Clubs.

Fifa-Referee Daniel Schlager hatte die RefCam bereits am 17. Dezember 2023 während des Aufeinandertreffens von Arminia Bielefeld und dem TSV 1860 München in der 3. Liga getestet und wird sie am Sonntag erneut während des kompletten Spiels tragen. Hinzu kommt eine Tonverkabelung, um die Perspektive des Unparteiischen authentisch und hautnah wiederzugeben.