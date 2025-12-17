RTL Spendenmarathon: 5G-Live-Produktion

Mit einer Kombination aus Grass Valley LDX110 und Vislink-Technologie realisierte RTL den Spendenmarathon.

Am 20. November 2025 ging der 30. RTL Spendenmarathon zu Ende. Die Jubiläumsausgabe der ältesten Spendengala Deutschlands brachte insgesamt 23.077.166 Euro für ausgewählte Kinderhilfsprojekte der »Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.« ein. Damit beläuft sich die Gesamtsumme, die seit dem ersten RTL-Spendenmarathon 1996 für bedürftige Kinder gesammelt wurde, auf 329 Millionen Euro.

Als wir mit der Planung der 30. Jubiläumsausgabe des RTL-Spendenmarathons begannen, wussten wir, dass diese 30-stündige Charity-Produktion unser Team erneut an seine kreativen, technischen und operativen Grenzen bringen würde. Was wir nicht wussten, war, dass sie auch Schauplatz einer echten Branchenpremiere werden würde: der weltweiten Premiere des integrierten 5G-Kamerasystems LDX 110 von Grass Valley in Zusammenarbeit mit Vislink, das in einer vollständigen Live-Übertragungsumgebung eingesetzt wurde. Und es hat funktioniert. Wirklich gut.

Ein Durchbruch für 5G in der Live-Produktion

Seit Jahren diskutieren Broadcaster über das Potenzial von 5G. Das Versprechen war immer da: echte Mobilität, Bandbreite, die mit herkömmlicher HF konkurrieren kann, extrem niedrige Latenz und infrastrukturfreie Feldabdeckung. Bis jetzt gab es jedoch nur wenige echte Anwendungsfälle, die bewiesen, dass 5G eine kontinuierliche Live-Produktion mit mehreren Kameras mit vollständiger Kamerasteuerung, Shading, Tally, Return Feeds und einer Image Pipeline in Broadcast-Qualität bewältigen kann.

In unserem Fall suchten wir speziell nach einer Lösung, die all dies auf einmal bewältigen konnte, ohne dass mehrere Systeme, Protokolle und Anbieter kombiniert werden mussten.

Während der 24-Stunden-Challenge außerhalb unseres Sendezentrums in Köln setzten wir zwei Grass Valley LDX 110-Kameras ein, die jeweils mit einem integrierten 5G-Vislink-Modul ausgestattet und mit unserem lokalen 5G-NPN-Netzwerk verbunden waren. Diese Kameras sendeten nicht nur Bilder, sondern waren vollständig in unseren GV AMPP Remote Shading-Workflow integriert.

Was machte dies so einzigartig?

Eine 5G-Produktion mit mehreren Kameras, bei der erstmals die Kombination aus LDX 110 und Vislink zum Einsatz kam

Echtzeit-Kamerashading und -steuerung über 5G, genau wie bei einer kabelgebundenen Studiokamera

Vislink übernahm den Videotransport, das Return Video, die Kamerasteuerung und die Tally-Funktion

Das private 5G-Netzwerk von RTL sorgte 24 Stunden lang für eine einwandfreie Abdeckung

Demonstration, dass öffentliche oder geschnittene 5G-Netzwerke der nächste Schritt sein können

Dies war keine kleine Tech-Demo. Dies war Primetime, live auf RTL.

Bildgebung jenseits der traditionellen RF

Für das Storytelling ist dieser Durchbruch von großer Bedeutung. Traditionelle RF-Verbindungen unterliegen nach wie vor Einschränkungen – Abdeckungsbereiche, Frequenzlizenzen, Bandbreitenbeschränkungen oder die Notwendigkeit teurer Luftrelaisverbindungen (ja, einschließlich Hubschraubern und Charterflugzeugen). 5G ändert dies vollständig.

Mit der integrierten GV/Vislink 5G-Konfiguration waren unsere Kameraleute nicht an eine feste Infrastruktur gebunden. Sie waren nicht einmal an traditionelle HF-Beschränkungen gebunden. Sie hatten die Freiheit, sich zu bewegen, dem Geschehen zu folgen und alle Winkel des Parcours abzudecken. Das Ergebnis: Bilder, die frisch, dynamisch und wirklich live wirkten.

Ein echter Test: 24 Stunden nonstop

In der Praxis hat das System seine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Während des gesamten 24-stündigen Sendezeitfensters:

lieferten die Kameras stabile Bilder in Sendequalität

blieb die Latenz innerhalb akzeptabler Live-Grenzen

funktionierte das Shading über AMPP während der gesamten Veranstaltung

boten die Systeme von Grass Valley und Vislink eine gute Leistung unter realem Produktionsdruck

Natürlich haben wir, wie bei jedem PoC, Bereiche mit Verbesserungspotenzial identifiziert und den Ingenieurteams detailliertes Feedback gegeben. Aber vor allem hat uns nichts daran gehindert, auf Sendung zu gehen. Ganz im Gegenteil: Das System ermöglichte es uns, jedes geplante Live-Segment zu liefern. Für einen ersten Versuch hat dieses Projekt die Erwartungen übertroffen.

Kollaborative Zusammenarbeit bei der Produktion

Ein Aspekt dieses PoC, der besondere Anerkennung verdient, ist die direkte Integration der Kameras in AMPP. Insbesondere die Remote-Shading-Funktionen von AMPP verwandelten die gesamte Produktionskette – vom Kameramann über den Shader bis hin zum Bildmischer – in einen nahtlosen kollaborativen Workflow.

Keine Workarounds. Keine Signalumwandlungen. Keine Momente, in denen man nur hoffen kann, dass alles funktioniert. Nur das Gefühl: So sollte die Live-Produktion der Zukunft funktionieren. Dieses Experiment hat uns nicht nur dabei geholfen, die Übertragung unserer Wohltätigkeitsveranstaltung »Spendenmarathon« zu verbessern. Es hat auch etwas anderes bewiesen: 5G ist keine Zukunftstechnologie für Streaming und Übertragung – es ist bereits heute eine praktische, einsatzbereite Lösung.

Es öffnet Türen zu neuen Produktionsmodellen:

Vollständig drahtlose Mehrkamera-Feldproduktionen

Leichte Setups mit minimaler Infrastruktur

Remote-Produktions-Workflows in großem Maßstab

Nutzung öffentlicher oder geschnittener 5G-Netze für landesweite Mobilität

Und wir stehen erst am Anfang. Ohne die fantastische Zusammenarbeit und das Engagement der Teams von Grass Valley, Vislink und RTL News wäre diese Leistung nicht möglich gewesen. Besonderer Dank gilt allen, die vor und während der Veranstaltung unermüdlich vor Ort und aus der Ferne daran gearbeitet haben, diesen PoC zum Erfolg zu führen. Der Spendenmarathon war die perfekte Plattform, um eine mutige Idee zu testen. Er erwies sich als Meilenstein. Wir haben bewiesen, dass 5G eine Live-Show übertragen kann. Jetzt sind wir bereit für den nächsten Schritt.